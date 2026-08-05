Revoltă uriașă în fieful lui Bolojan. Mii de oameni primesc apă cu porția, doar două ore pe zi, în plin cod roșu de caniculă

Publicat 5 aug. 2026, 22:08 Actualizat 5 aug. 2026, 22:10 Sursă Realitatea PLUS

Criza apei lovește puternic în Bihor, județul lui Bolojan. În comuna Popești, cu aproximativ 6.000 de locuitori, apa potabilă este raționalizată în plin cod roșu de caniculă, oamenii având acces la ea doar două ore pe zi. Localnicii spun că resursele sunt insuficiente atât pentru consumul propriu, cât și pentru adăparea animalelor, în timp ce seceta afectează grav și culturile agricole. Echipa Realitatea PLUS a mers în comuna Popești și a stat de vorbă cu localnicii greu încercați.

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