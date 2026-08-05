Revoltă uriașă în fieful lui Bolojan. Mii de oameni primesc apă cu porția, doar două ore pe zi, în plin cod roșu de caniculă

Criza apei lovește puternic în Bihor, județul lui Bolojan. În comuna Popești, cu aproximativ 6.000 de locuitori, apa potabilă este raționalizată în plin cod roșu de caniculă, oamenii având acces la ea doar două ore pe zi. Localnicii spun că resursele sunt insuficiente atât pentru consumul propriu, cât și pentru adăparea animalelor, în timp ce seceta afectează grav și culturile agricole. Echipa Realitatea PLUS a mers în comuna Popești și a stat de vorbă cu localnicii greu încercați.
Imagini dezolante în fieful lui Bolojan din cauza caniculei
Râul Bistra, afluent al Barcăului, din care sunt alimentate cu apă mai multe sate din Bihor, a secat din cauza temperaturilor extreme din ultima perioadă. În aceste condiții, locuitorii din comunele Popești și Derna riscă să rămână fără apă la robinete. Situația se agravează de la o zi la alta. Autoritățile locale au redus furnizarea apei potabile la doar două ore pe zi, după ce inițial anunțaseră că oamenii vor avea apă cu porția timp de patru ore.
Jurnalistul Realitatea PLUS, Mircea Sime, a fost în comuna Popești din Bihor, județul lui Ilie Bolojan, unde a surprins imagini care arată cât de gravă este situația în zonă.
”Ne aflăm aici pe cursul râului Bistra, care, după cum se vede, datorită secetei pedologice, efectiv a secat în întregime. Ce a mai rămas sunt niște bălți izolate care nu le putem folosi deja, deoarece nu ne ajută la nimic și din cauza aceasta a trebuit să restricționăm apa potabilă la populație. Am început cu patru ore, două ore dimineața, două ore seara, și acum mai nou va trebui să restricționăm la două ore”, a declarat Dacian Cheregi, primarul comunei Popești.
Culturi distruse din cauza secetei
Edilul localității Popești spune că, în zonă, există un lac de acumulare din care este transportată apă pentru gospodării, însă cantitatea nu este suficientă pentru nevoile localnicilor.
”Norocul nostru este că pe teritoriul UAT-ului avem un lac de acumulare, adică creat artificial, care deservește populația pentru animale, pentru uz menajer. Le deservim deja de duminică, începând, în fiecare zi transportăm pentru oameni și animale să aibă pentru gospodării”, a mai spus edilul.
Jurnalistul Realitatea PLUS, Mircea Sime, a fost alături de edil și pe câmp, unde culturile de porumb sunt compromise. Imaginile surprinse sunt dezolante, iar seceta a lăsat în urmă terenuri aproape complet uscate.
”Suntem afectați în măsură extraordinară de către secetă. Vedeți și cultura de porumb, care este aici, au fost și grindina, care au distrus, uitați cum a distrus culturile, că se și vede aici cum este distrus în mare parte. Da, secetă, culturile sunt cam compromise, deci nu putem să obținem producții prea mari, dar măcar să salvăm ceva din ele”, a transmis primarul.
”Cu agricultura, anul ăsta am dat în bară”
Echipa Realitatea PLUS a stat de vorbă și cu localnicii, care spun că animalele abia mai rezistă în aceste condiții, din cauza lipsei de apă și hrană.
”Apă nu este, pășune zero. Acum de vreo lună și jumătate numai ce duce de acasă băiatul baloți și le dă să mănânce, că n-are ce mânca afară pe pășune. E uscată complet.
Seceta asta, culturile sunt distruse. O bătut gheața, este vreo două săptămâni jumate, o făcut catastrofă. Cel puțin 70% le-au terminat culturile. Acum iară seceta asta le termină complet. Deci oricum, cu agricultura, anul ăsta am dat în bară. Fântânile seacă. Nimeni nu dă ceva subvenție, ceva... Deci un ajutor. Lucrăm pământul, băiatul meu lucrează și el câteva hectare, pe categoria noastră e complet distrus”, a spus un localnic.
De asemenea, localnicii afirmă că reducerea programului de furnizare a apei le face viața și mai dificilă.
Localnic: ”Avem în ogradă, am avut fasole, vreo patruzeci de ari, pe castraveți, nici nu mai pătărfi gheața, că sunt foarte, foarte tari”.
Mircea Sime:”Deci niciun fântână nu mai e”.
Localnic:”Când vine, vine un pic, dacă se oprește acolo, s-aprinde, gata, mai nu mai vine”.
Mircea Sime:”Zicea domnul primar că programul de la patru ore le apă la robinet s-a scăzut la două ore. Cum vă descurcați?”
Localnică:”Foarte greu. Foarte greu. Având în vedere că nu este, nici nu putem pune nimic așa. Deci cumpărăm pur și simplu apă pentru făcut mâncare, atât și. Situația este critică”.
Situația este critică și în localitatea Remetea din Bihor. Oamenii primesc apă doar câteva ore pe zi și sunt sfătuiți să facă economie.
”Am ajuns să luăm și noi măsuri din cauza secetei, în sensul că noi putem să asigurăm în comuna Remetea cam 14-15 ore apă în rețea, față de cele 24, dar cu mari eforturi. Captarea noastră este pe Valea Meziadului, care a secat complet. Deci nu mai există un gram de apă pe această vale, facem eforturi foarte mari, costuri destul de mari”, a spus Stelian Copil, primarul comunei Remetea.
De altfel, oamenii se tem că, dacă seceta și temperaturile extreme continuă, situația din gospodării se va agrava și mai mult.