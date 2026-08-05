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Incendiile de vegetație au făcut ravagii în Hunedoara.Peste 60 de hectare, mistuite de flăcări

FOTO: ISU Hunedoara

FOTO: ISU Hunedoara

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 5 aug. 2026, 22:39

Incendiile de vegetație au făcut ravagii, miercuri, în județul Hunedoara, unde flăcările au mistuit peste 60 de hectare de teren în mai multe localități. Pompierii militari au intervenit ore în șir pentru limitarea și stingerea focarelor, care au pus în pericol locuințe, o fermă, un restaurant, culturi agricole și suprafețe din fondul forestier.

50 de hectare mistuite de flăcări în zona Sălașu de Sus

Un incendiu de proporții s-a manifestat într-o zonă cuprinsă între localitățile Băiești, Sălașu de Sus și Râu Alb, afectând o suprafață de aproximativ 50 de hectare. Pentru intervenție au fost mobilizate echipaje de stingere de la subunitățile din Petroșani, Baru și Hunedoara.

Incendiul de la Sălașu de Sus a rămas ulterior în supraveghere, cu șase cadre militare și două autospeciale.

„Focarele s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de hectare și au pus în pericol mai multe case, un restaurant, o fermă și culturi de ovăz. Temperaturile extreme și uscăciunea au făcut ca această ardere să se propage cu repeziciune. Pompierii au acționat peste opt ore pentru a opri frontul de incendiu și pentru a stinge toate focarele. Au ars vegetație uscată, mărăciniș, litieră de pădure, coronament, o cultură agricolă și mai mulți baloți de paie. Casele de locuit aflate în zone de risc au fost protejate”, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara.

Mai multe echipaje ISU mobilizate pentru incendii de vegetație

Un alt incendiu a izbucnit miercuri, la prânz, în localitatea Mihăiești, unde au ars peste opt hectare de vegetație uscată și pășune. Flăcările s-au extins și la fondul forestier, afectând aproximativ patru hectare. La intervenție au participat pompierii din Dobra și Ilia.

În același timp, pompierii Detașamentului Hunedoara au fost solicitați în localitatea Ciopeia, după ce mai multe anexe gospodărești au fost cuprinse de incendiu, iar focul s-a extins la vegetația uscată din apropiere, până aproape de o pădure. Două animale au fost găsite decedate în urma incendiului, iar intervenția a durat șapte ore.

De asemenea, un alt echipaj de stingere a acționat în localitatea Peștișu Mic, unde pompierii au fost sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună.

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