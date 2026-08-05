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Locale· 2 min citire
Incendiile de vegetație au făcut ravagii în Hunedoara.Peste 60 de hectare, mistuite de flăcări
FOTO: ISU Hunedoara
Incendiile de vegetație au făcut ravagii, miercuri, în județul Hunedoara, unde flăcările au mistuit peste 60 de hectare de teren în mai multe localități. Pompierii militari au intervenit ore în șir pentru limitarea și stingerea focarelor, care au pus în pericol locuințe, o fermă, un restaurant, culturi agricole și suprafețe din fondul forestier.
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