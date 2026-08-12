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Accident grav în Neamț! Un tânăr de 28 de ani a ajuns la spital după ce mașina s-a izbit violent de un cap de podeț

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 aug. 2026, 20:47

Accident rutier grav în localitatea Tupilați, județul Neamț. Un tânăr în vârstă de 28 de ani, din Iași, a fost rănit după ce a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat cu mașina într-un cap de podeț. Impactul a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost grav avariat.

Accidentul s-a produs pe raza localității Tupilați, iar primele informații indică faptul că șoferul ar fi pierdut, din motive care urmează să fie stabilite, controlul asupra direcției de mers.

Autoturismul a părăsit traiectoria normală și s-a izbit violent de un cap de podeț. Forța impactului a fost atât de mare încât mașina a fost serios distrusă.

Șoferul, transportat la spital

În urma coliziunii, tânărul de 28 de ani, domiciliat în județul Iași, a suferit leziuni și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit echipajele de salvare, care i-au acordat victimei primul ajutor. Ulterior, tânărul a fost preluat și transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Deocamdată nu sunt disponibile informații privind gravitatea exactă a rănilor suferite de șofer.

Cum s-a produs accidentul

Din primele date, accidentul s-ar fi produs după ce conducătorul auto a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Autoturismul a ajuns în afara traiectoriei și s-a oprit după impactul cu structura de beton de la marginea drumului.

Imaginile de la locul accidentului indică un impact violent, autoturismul fiind puternic avariat în urma coliziunii.

Polițiștii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și dacă au existat factori care au contribuit la pierderea controlului volanului.

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