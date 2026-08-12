Accident grav în Neamț! Un tânăr de 28 de ani a ajuns la spital după ce mașina s-a izbit violent de un cap de podeț

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 aug. 2026, 20:47

Accident rutier grav în localitatea Tupilați, județul Neamț. Un tânăr în vârstă de 28 de ani, din Iași, a fost rănit după ce a pierdut controlul asupra autoturismului și a intrat cu mașina într-un cap de podeț. Impactul a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost grav avariat.

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