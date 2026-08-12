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Locale· 1 min citire

Și-a înscenat înecul în Dunăre ca să vadă dacă părinții îl iubesc. Polițiștii l-au găsit la băut cu un prieten

Dunăre

Dunăre

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:06

Mobilizare de forțe în Mehedinți după ce autoritățile au fost anunțate că un bărbat s-ar fi aruncat în Dunăre. Polițiști, pompieri și polițiști de frontieră au început imediat căutările, însă povestea s-a dovedit a fi inventată chiar de cel considerat dispărut.

Salvatorii îl căutau pe malul Dunării, el era la un prieten

Echipaje mixte au ajuns rapid în zonă și au început verificările pe malul fluviului, în încercarea de a găsi victima. La scurt timp însă, polițiștii au descoperit că bărbatul de 33 de ani, din Strehaia, nu era în pericol.

Acesta se afla acasă la un prieten de 36 de ani, unde cei doi consumau băuturi alcoolice. Bărbatul a recunoscut că el pusese la cale întreaga poveste și îi ceruse amicului să îi anunțe părinții că s-ar fi aruncat în Dunăre, conform presei locale.

Motivul a fost unul greu de imaginat: voia să vadă cum reacționează familia și dacă părinții săi îl iubesc.

A primit amendă după alerta falsă

După ce au stabilit că totul fusese o înscenare, polițiștii l-au sancționat pe bărbat cu o amendă de 500 de lei, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și liniște publică.

Autoritățile atrag din nou atenția că numărul unic 112 trebuie folosit doar în situații reale de urgență. Alarmele false pot bloca echipaje care ar putea fi necesare în cazuri în care viața unei persoane este într-adevăr în pericol.

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