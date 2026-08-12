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Locale· 1 min citire
Și-a înscenat înecul în Dunăre ca să vadă dacă părinții îl iubesc. Polițiștii l-au găsit la băut cu un prieten
Dunăre
Mobilizare de forțe în Mehedinți după ce autoritățile au fost anunțate că un bărbat s-ar fi aruncat în Dunăre. Polițiști, pompieri și polițiști de frontieră au început imediat căutările, însă povestea s-a dovedit a fi inventată chiar de cel considerat dispărut.
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