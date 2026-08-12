Transport ilegal cu 50 de oi, interceptat în Vaslui. Animalele vor fi eutanasiate. Avertismentul ANSVSA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:46

Un transport ilegal cu 50 de oi tinere a fost interceptat, miercuri, în judeţul Vaslui, în timpul controalelor intensificate pentru prevenirea răspândirii unor boli grave, anunţă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Potrivit declaraţiilor şoferului, animalele ar fi fost achiziţionate din judeţele Iaşi şi Vaslui şi aveau ca destinaţie finală localitatea Babadag.

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