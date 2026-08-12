Transport ilegal cu 50 de oi, interceptat în Vaslui. Animalele vor fi eutanasiate. Avertismentul ANSVSA

Un transport ilegal cu 50 de oi tinere a fost interceptat, miercuri, în judeţul Vaslui, în timpul controalelor intensificate pentru prevenirea răspândirii unor boli grave, anunţă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA). Potrivit declaraţiilor şoferului, animalele ar fi fost achiziţionate din judeţele Iaşi şi Vaslui şi aveau ca destinaţie finală localitatea Babadag.
50 de oi, fără crotalii și documente
"Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), prin intermediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui, anunţă interceptarea unui transport ilegal de 50 de capete tineret ovin. Animalele erau transportate fără documente sanitare veterinare, fără elemente de identificare (crotalii) şi cu încălcarea gravă a normelor privind bunăstarea animalelor", se arată într-un comunicat al ANSVSA.
Acţiunea de control a avut loc miercuri, în jurul orei 11:00, pe raza localităţii Tutova (zona Coroiu), în contextul intensificării verificărilor în trafic după ridicarea recentă a restricţiilor de mişcare a rumegătoarelor mici.
Controlul a fost efectuat de un echipaj mixt format din reprezentanţi ai DSVSA Vaslui şi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui.
"În urma verificării autoutilitarei, inspectorii sanitari veterinari au constatat următoarele nereguli majore: Absenţa totală a documentelor, lipsa certificatului sanitar-veterinar de sănătate, a documentului de mişcare şi a formularului de provenienţă, lipsa trasabilităţii - Niciuna dintre cele 50 de oi nu prezenta crotalie auriculară, făcând imposibilă verificarea istoricului medical sau a exploataţiei de origine", arată ANSVSA.
Animalele fuseseră achiziţionate din judeţele Iaşi şi Vaslui şi aveau ca destinaţie finală localitatea Babadag, potrivit declaraţiilor şoferului autoutilitarei.
Ca urmare a abaterilor grave, transportatorul a fost sancționat contravențional cu amenda maximă, de 20.000 de lei, prevăzută de legislația în vigoare. Toate cele 50 de ovine au fost plasate sub sechestru sanitar-veterinar în vederea aplicării măsurilor de urgență (eutanasiere și neutralizare), conform procedurilor specifice pentru animalele fără fără identitate și origine cunoscută, introduse ilegal în circuit.
Avertismentul ANSVSA
ANSVSA atrage atenţia cu privire la încălcarea normelor de bunăstare, în condiţiile în care vehiculul nu era autorizat sanitar-veterinar pentru transportul de animale vii, ovinele fiind înghesuite într-un spaţiu neventilat corespunzător, fără asigurarea condiţiilor minime de protecţie împotriva stresului termic sau a rănirii.
În contextul epidemiologic actual, marcat de evoluţia unor boli severe la nivel regional şi naţional - cum ar fi Pesta Micilor Rumegătoare (PMR), Variola Ovină şi Caprină (VOC) şi Pesta Porcină Africană (PPA) - "astfel de acţiuni iresponsabile reprezintă un risc major de difuzare a virusurilor şi pot genera pagube economice imense pentru crescătorii de bună-credinţă", susţin oficialii ANSVSA.
"Măsurile luate de autorităţi pentru sprijinirea crescătorilor de animale şi protejarea sectorului zootehnic pot fi eficiente doar dacă există o responsabilitate maximă din partea tuturor celor implicaţi în lanţul de mişcare a animalelor. Nu vom tolera nicio abatere care pune în pericol siguranţa sanitar-veterinară a ţării. Controalele în trafic vor rămâne extrem de stricte, iar cei care aleg să transporte animale ilegal, fără acte şi fără elemente de trasabilitate, vor suporta cele mai aspre sancţiuni legale. Trebuie să protejăm crescătorii corecţi şi eforturile majore care se depun pentru combaterea acestor boli grave", a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolea BOCIU.
ANSVSA solicită public tuturor proprietarilor de animale, comercianţilor şi transportatorilor să respecte cu stricteţe legislaţia. Mişcarea animalelor fără documente şi fără crotalii este strict interzisă şi va fi sancţionată drastic, se precizează în comunicat.