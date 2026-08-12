Realitatea.NET
Locale· 1 min citire

Incendiu la Spitalul Orășenesc Gura Humorului. Focul a pornit de la o candelă lăsată nesupravegheată

FOTO: ISU

FOTO: ISU

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:07

Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, într-o cameră tehnică a Spitalului Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava. La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Focul a pornit de la o candelă

„Un incendiu a izbucnit în interiorul unei camere tehnice a Spitalului Orășenesc Gura Humorului. La fața locului au intervenit pompierii militari cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD”, a transmis, miercuri, ISU Suceava.

La sosirea echipajelor, materialele combustibile din interiorul camerei tehnice ardeau pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

Incendiul a fost lichidat în limitele în care a fost găsit, iar în urma verificărilor, pompierii au stabilit că focul a izbucnit din cauza unei candele lăsate aprinse și nesupravegheate.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Spitalul Orășenesc Gura Humoruluiincendiucandela

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe