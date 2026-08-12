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Locale· 1 min citire
Incendiu la Spitalul Orășenesc Gura Humorului. Focul a pornit de la o candelă lăsată nesupravegheată
FOTO: ISU
Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, într-o cameră tehnică a Spitalului Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava. La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.
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