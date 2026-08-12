Incendiu la Spitalul Orășenesc Gura Humorului. Focul a pornit de la o candelă lăsată nesupravegheată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:07

Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, într-o cameră tehnică a Spitalului Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava. La fața locului au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

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