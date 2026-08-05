Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Poliția din Torino l-au săltat pe românul vinovat de crima care a cutremurat Italia. Acuzații grave
Poliția din Torino l-a săltat pe românul vinovat de crima care a cutremurat Italia.
Publicat5 aug. 2026, 17:41
SursăAgerpres
Daniel Trandafir, un român în vârstă de 45 de ani, a fost reținut miercuri de polițiștii din Torino în ancheta privind moartea fostei sale partenere Daniela Florea, în vârstă de 35 de ani, găsită fără viață pe 20 iulie în apartamentul său din orașul italian. Procurorii îl acuză de femicid, ascunderea cadavrului și violență domestică agravată, informează ANSA.
Citește și
- 16:53Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație pe sectoare de drum din șapte județe aflate sub Cod roșu, joi
- 16:16Undă verde pentru lucrări în Delta Dunării. Două canale vor fi curățate după aprobarea oficială
- 15:37Crește alarmant numărul apelurilor privind prezența urșilor lângă localitățile din Harghita
- 14:45Copil ținut ostatic la Uricani, de propriul tată. După negocieri cu polițiștii, l-a eliberat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News