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Poliția din Torino l-au săltat pe românul vinovat de crima care a cutremurat Italia. Acuzații grave

Poliția din Torino l-a săltat pe românul vinovat de crima care a cutremurat Italia.

Poliția din Torino l-a săltat pe românul vinovat de crima care a cutremurat Italia.

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 17:41
SursăAgerpres

Daniel Trandafir, un român în vârstă de 45 de ani, a fost reținut miercuri de polițiștii din Torino în ancheta privind moartea fostei sale partenere Daniela Florea, în vârstă de 35 de ani, găsită fără viață pe 20 iulie în apartamentul său din orașul italian. Procurorii îl acuză de femicid, ascunderea cadavrului și violență domestică agravată, informează ANSA.

Potrivit anchetatorilor, crima ar fi fost comisă în noaptea de 9 spre 10 iulie, în locuința în care femeia se mutase împreună cu fiul său minor după despărțirea de partener. Suspectul a fost găsit de polițiști la domiciliul său și dus în custodie.

Trupul Danielei Florea a fost descoperit în seara de 20 iulie, învelit într-un cearșaf și ascuns în lada patului din apartamentul în care locuia. Cadavrul a fost găsit de un prieten al femeii, care, îngrijorat că nu mai reușea să ia legătura cu ea de aproximativ zece zile, a intrat în locuință cu ajutorul unei chei primite de la proprietar. După ce a simțit un miros puternic, acesta a alertat poliția.

Autopsia a stabilit că moartea a fost provocată de un traumatism cranian grav și de comprimarea violentă la nivelul gurii și gâtului, leziuni compatibile cu asfixia mecanică. Medicii legiști au estimat că decesul s-a produs în noaptea de 9 spre 10 iulie, cu aproximativ zece zile înainte de descoperirea trupului.

În seara în care a fost descoperit cadavrul, anchetatorii l-au localizat pe fostul partener al victimei la locuința sa, unde se afla împreună cu fiul minor al cuplului. Bărbatul a negat orice implicare în crimă.

Potrivit procurorilor, declarațiile contradictorii ale acestuia, coroborate cu mărturiile martorilor, analiza convorbirilor telefonice și imaginile de pe camerele de supraveghere, au dus la reținerea sa. Anchetatorii susțin că bărbatul nu ar fi acceptat despărțirea și ar fi continuat să exercite un control constant asupra fostei partenere chiar și după încheierea relației.

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