Poliția din Torino l-au săltat pe românul vinovat de crima care a cutremurat Italia. Acuzații grave

Publicat 5 aug. 2026, 17:41 Sursă Agerpres

Daniel Trandafir, un român în vârstă de 45 de ani, a fost reținut miercuri de polițiștii din Torino în ancheta privind moartea fostei sale partenere Daniela Florea, în vârstă de 35 de ani, găsită fără viață pe 20 iulie în apartamentul său din orașul italian. Procurorii îl acuză de femicid, ascunderea cadavrului și violență domestică agravată, informează ANSA.

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