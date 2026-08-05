Câți beneficiari de pensii speciale mai sunt în România și cine încasează cele mai mari sume

Sistemul pensiilor speciale din România a rămas neschimbat în ceea ce privește numărul beneficiarilor în luna iunie 2026, potrivit celor mai recente statistici publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Aproape 12.000 de persoane beneficiază de pensii de serviciu, iar foștii judecători și procurori continuă să conducă detașat clasamentul celor mai mari venituri lunare.
Datele centralizate de CNPP arată că, în luna iunie 2026, în România existau 11.970 de beneficiari ai pensiilor de serviciu, același număr înregistrat și în luna precedentă.
Din totalul acestora, 7.921 de persoane primesc și pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), aferentă contribuțiilor plătite în timpul activității profesionale.
Foștii magistrați rămân în fruntea clasamentului
Cea mai numeroasă categorie de beneficiari este cea a foștilor judecători și procurori. Potrivit datelor oficiale, 5.849 de magistrați pensionari primesc pensii de serviciu, iar dintre aceștia 2.538 beneficiază și de pensie calculată pe baza contributivității.
Tot această categorie continuă să înregistreze și cea mai mare pensie medie din întregul sistem al pensiilor speciale.
„La această categorie s-a înregistrat și cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.613 lei, din care 7.585 din BASS și 22.483 de la bugetul de stat.”
Cât încasează foștii parlamentari
Printre beneficiarii pensiilor de serviciu se află și foștii parlamentari. Conform statisticilor CNPP, 863 de persoane din această categorie primesc astfel de venituri, iar 651 dintre ele beneficiază și de pensie din sistemul public.
Pensia medie de serviciu acordată foștilor parlamentari este de 6.282 de lei, din care 3.546 de lei reprezintă suma achitată direct din bugetul de stat.
Mii de angajați din instanțe și sute de diplomați primesc pensii speciale
În evidențele CNPP figurează și 2.461 de foști membri ai personalului auxiliar de specialitate din instanțele judecătorești și parchete. Dintre aceștia, 2.028 încasează și pensie bazată pe contributivitate.
Pentru această categorie, pensia medie ajunge la 7.341 de lei, iar 4.491 de lei provin din bugetul de stat.
În același timp, 777 de foști diplomați și consuli beneficiază de pensii de serviciu. Dintre aceștia, 684 primesc și pensie din sistemul public, iar valoarea medie a pensiei este de 7.015 lei. Din această sumă, 3.084 de lei sunt suportați din bugetul de stat.
Personalul aeronautic și foștii angajați ai Curții de Conturi completează lista
În categoria personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt înregistrați 1.320 de beneficiari ai pensiilor de serviciu. Toți primesc și pensie din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
Pensia medie pentru această categorie este de 13.119 lei, dintre care 8.070 de lei sunt suportați din bugetul de stat.
De asemenea, sistemul include și 700 de foști angajați ai Curții de Conturi. În cazul lor, pensia medie de serviciu este de 10.748 de lei, iar contribuția bugetului de stat se ridică la 2.698 de lei.
Cum arată în prezent sistemul pensiilor speciale
Cele mai recente date publicate de Casa Națională de Pensii Publice arată că structura sistemului pensiilor de serviciu s-a menținut neschimbată în luna iunie 2026. Numărul beneficiarilor a rămas constant, iar foștii magistrați continuă să încaseze cele mai mari pensii medii din România, în timp ce printre beneficiari se regăsesc și foști parlamentari, diplomați, personal auxiliar din instanțe, personal aeronautic și foști angajați ai Curții de Conturi.