Câți beneficiari de pensii speciale mai sunt în România și cine încasează cele mai mari sume

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 16:09

Sistemul pensiilor speciale din România a rămas neschimbat în ceea ce privește numărul beneficiarilor în luna iunie 2026, potrivit celor mai recente statistici publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Aproape 12.000 de persoane beneficiază de pensii de serviciu, iar foștii judecători și procurori continuă să conducă detașat clasamentul celor mai mari venituri lunare.

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