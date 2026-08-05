Undă verde pentru lucrări în Delta Dunării. Două canale vor fi curățate după aprobarea oficială

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea a emis avize pentru decolmatarea a două canale din rezervație, pentru a asigura accesul populației la comunități și al pescarilor în locurile în care-și desfășoară activitatea.
Guvernatorul Rezervației, Florin Stăneață, a declarat miercuri, pentru Agerpres, că avizele au fost emise pentru canalul Băltenii de Jos, localitate aflată pe malul nordic al brațului Sfântu Gheorghe al Dunării, precum și pentru canalul Periteașca, cel care asigură accesul între complexul Razelm-Sinoe și Marea Neagră, în zonă fiind adăposturi ale pescarilor.
'Există un interes general de decolmatare a canalelor. Este preocuparea permanentă a ARBDD, o activitate care trebuie să se desfășoare în mod constant, aceea de curățare și decolmatare a canalelor. (...) Este o presiune destul de mare în acest moment pe acest aspect. Se cunoaște că acest nivel scăzut creează dificultăți mari în accesul ambarcațiunilor în toate zonele de interes', a afirmat guvernatorul Rezervației.
Sfaturi pentru vizitatori
În context, Florin Stăneață le-a recomandat turiștilor și locuitorilor Deltei să dea dovadă de responsabilitate atunci când se deplasează în rezervație și să nu circule cu viteze mari pe canale și lacuri, pentru a evita accidentele.
Referindu-se la impactul nivelului scăzut al fluviului asupra biodiversității, guvernatorul Rezervației a menționat că resursa piscicolă s-a retras în Dunăre, așa că este mai greu de capturat atât de pescari, cât și de păsările ihtiofage.
Amintim că ARBDD a decis pe data de 7 iulie interzicerea folosirii setcilor pe teritoriul rezervației, în condițiile în care cota fluviului Dunărea la Tulcea a fost sub 50 de centimetri, aceste unelte putând fi însă utilizate pe Dunăre, pe cele trei brațe principale, pe Dunărea Veche, în Golful Musura și în meleaua Sfântu Gheorghe, dacă acestea au ochiul plasei de 70 de milimetri și doar când cota în aceste zone depășește 50 de centimetri.