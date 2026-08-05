Undă verde pentru lucrări în Delta Dunării. Două canale vor fi curățate după aprobarea oficială

Publicat 5 aug. 2026, 16:16 Sursă Agerpres

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea a emis avize pentru decolmatarea a două canale din rezervație, pentru a asigura accesul populației la comunități și al pescarilor în locurile în care-și desfășoară activitatea.

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