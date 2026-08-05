Caz șocant în Grecia: A păstrat trupul tatălui decedat în congelator ca să primească banii de pensie

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 22:13

Un caz tulburător a ieșit la iveală în Grecia, unde un bărbat este cercetat după ce a ascuns trupul neînsuflețit al tatălui său într-un lada frigorifică pentru a-și însuși în continuare pensia acestuia. Descoperirea macabră a fost făcută de autorități, care au demarat o anchetă pentru fraudă și profanare de cadavre.

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