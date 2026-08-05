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Caz șocant în Grecia: A păstrat trupul tatălui decedat în congelator ca să primească banii de pensie

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 5 aug. 2026, 22:13

Un caz tulburător a ieșit la iveală în Grecia, unde un bărbat este cercetat după ce a ascuns trupul neînsuflețit al tatălui său într-un lada frigorifică pentru a-și însuși în continuare pensia acestuia. Descoperirea macabră a fost făcută de autorități, care au demarat o anchetă pentru fraudă și profanare de cadavre.

Un bărbat din localitatea Mystras, situată în sudul Greciei, în apropiere de Sparta, a fost arestat de polițiști după ce s-a descoperit că a păstrat trupul neînsuflețit al tatălui său într-un congelator. Suspectul a recunoscut în fața anchetatorilor că bătrânul a murit din cauze naturale și că a apelat la acest gest extrem din motive financiare, pentru a-i încasa în continuare pensia.

Încercarea de a induce în eroare autoritățile

La debutul verificărilor, suspectul a încercat să ascundă adevărul și le-a declarat oamenilor legii că tatăl său se află la Atena, unde beneficiază de îngrijire la domiciliu. Pentru a-și susține versiunea, el a furnizat adresa surorii sale din suburbia ateniană Kaisariani.

Minciuna a ieșit rapid la iveală în momentul în care polițiștii au contactat-o pe femeie. Aceasta le-a explicat anchetatorilor că tatăl lor părăsise Capitala și se mutase definitiv la Mystras încă din anul 2001, contrazicând direct declarațiile fratelui său.

Descoperirea macabră și acuzațiile aduse suspectului

La scurt timp după confruntarea datelor, bărbatul a fost reținut. Oamenii legii au efectuat o percheziție la locuința acestuia — un hotel închis din Mystras — unde au găsit cadavrul bătrânului în vârstă de 90 de ani depozitat într-un congelator aflat la subsol.

Pe lângă investigația privind decesul și faptele conexe, suspectul este cercetat penal pentru mărturie mincinoasă și fraudă. De asemenea, pe numele său au fost formulate acuzații privind încălcarea regimului armelor, după ce polițiștii au descoperit în locuință o pușcă cu aer comprimat deținută ilegal.

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