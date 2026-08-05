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Extern· 1 min citire
Surpriză la granița cu Belarus. Un tunel ascuns era folosit pentru trecerea migranților
Tunel la granița cu Belkarus
Publicat5 aug. 2026, 21:08
SursăAgerpres
Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranții urmau să fie introduși ilegal în această țară dinspre Belarus, au anunțat miercuri autoritățile de la Vilnius, potrivit agenției dpa.
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