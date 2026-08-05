Surpriză la granița cu Belarus. Un tunel ascuns era folosit pentru trecerea migranților

Publicat 5 aug. 2026, 21:08 Sursă Agerpres

Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranții urmau să fie introduși ilegal în această țară dinspre Belarus, au anunțat miercuri autoritățile de la Vilnius, potrivit agenției dpa.

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