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Surpriză la granița cu Belarus. Un tunel ascuns era folosit pentru trecerea migranților

Tunel la granița cu Belkarus

Tunel la granița cu Belkarus

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 21:08
SursăAgerpres

Lituania a descoperit un nou tunel, al treilea identificat recent, prin care migranții urmau să fie introduși ilegal în această țară dinspre Belarus, au anunțat miercuri autoritățile de la Vilnius, potrivit agenției dpa.

Acest tunel secret, dar neterminat și fără ieșire de partea lituaniană a frontierei, a fost săpat sub gardul de la graniță la o adâncime de aproximativ 1,5 metri și consolidat cu trunchiuri de copaci și scânduri. Polițiștii de frontieră lituanieni l-au descoperit cu ajutorul unor echipamente electronice.



Lituania a acuzat adesea Belarusul, țară aliată a Rusiei, că organizează traficul de migranți într-o tactică de război hibrid, măsura de răspuns a autorităților lituaniene fiind ridicarea unui gard la granița belarusă.

Alte două tuneluri au fost deja descoperite sub granița dintre Belarus și Lituania în ultimele săptămâni.

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