Nou acord între Iran și Oman privind Strâmtoarea Ormuz. Teheranul revendică un rol sporit în controlul traficului naval

Iranul a anunțat miercuri că a convenit cu Omanul stabilirea unui nou traseu de tranzit pentru nave prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică aflată în centrul tensiunilor dintre Teheran și Statele Unite, relatează AFP.
Iranul și Omanul negociază un acord privind Strâmtoarea Ormuz
„Coordonatele geografice ale traseului avut în vedere de cele două părţi au fost aprobate”, a declarat Esmaïl Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, citat de agenţia oficială de presă IRNA, precizând că cele două ţări lucrează la o „declaraţie comună”, dar cu condiţia ca „părţile terţe să nu împiedice procesul” – o aluzie probabilă la Statele Unite.
Reuters relatase anterior, pe surse, că un acord propus între Iran şi Oman i-ar conferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz. Reuters cita o sursă iraniană de rang înalt şi doi oficiali regionali, notând că aceasta ar fi una dintre cele mai mari concesii făcute până acum Iranului.
În ciuda acestui pas aparent către cedarea în faţa cererilor iraniene, sursele au respins afirmaţiile preşedintelui american Donald Trump potrivit cărora un acord privind redeschiderea strâmtorii ar fi iminent, precizând că încă mai trebuie convenite detalii importante.
Dispute privind amploarea controlului iranian asupra traficului maritim
„S-a făcut deja o concesie cu privire la o anumită formă de control asupra Strâmtorii Ormuz”, a declarat pentru Reuters una dintre sursele regionale.
Cealaltă sursă regională a afirmat că mai erau de stabilit detalii cu privire la modul în care va fi definit „controlul”, negociatorii din Golf insistând ca ţările din regiune să supravegheze inspecţiile navelor şi ca orice plată de taxe să fie voluntară.
Sursa iraniană de rang înalt a afirmat că textul unui acord aflat deja pe masa negocierilor prevede ca Iranul să deţină controlul asupra navelor care se îndreaptă spre Golful Persic prin strâmtoare şi că unul dintre principalele puncte de blocaj este legat de rolul pe care Iranul l-ar avea şi asupra navelor care se îndreaptă în direcţia opusă.
Oficialii americani au insistat în repetate rânduri că nu vor accepta niciodată vreun acord care să permită Iranului să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială mondială pentru aprovizionarea cu energie. Însă Trump şi înalţii oficiali din administraţia sa au declarat în ultimele zile că este iminentă încheierea unui acord care să pună capăt războiului declanşat în februarie şi la care, potrivit sondajelor, majoritatea alegătorilor americani se opun.