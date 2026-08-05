Nou acord între Iran și Oman privind Strâmtoarea Ormuz. Teheranul revendică un rol sporit în controlul traficului naval

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 19:44

Iranul a anunțat miercuri că a convenit cu Omanul stabilirea unui nou traseu de tranzit pentru nave prin Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă strategică aflată în centrul tensiunilor dintre Teheran și Statele Unite, relatează AFP.

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