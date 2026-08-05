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Actor celebru din telenovele, arestat după acuzații șocante. Victima este un copil de 5 ani cu autism

Marco Furlan

Marco Furlan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 21:01
SursăGlobo

Actorul brazilian Marco Furlan, cunoscut din mai multe producții de televiziune și teatru, a fost arestat în statul São Paulo, după ce autoritățile au deschis un dosar în care este acuzat de viol asupra unui copil de 5 ani cu autism. Instanța a decis plasarea acestuia în arest preventiv, iar ancheta este în desfășurare.

Potrivit presei braziliene, reținerea a avut loc duminică, în localitatea Pindamonhangaba, iar ulterior judecătorii au hotărât ca actorul să rămână în arest pe durata cercetărilor.

Mama copilului spune că l-a surprins pe actor în cameră

Conform informațiilor consemnate de anchetatori, incidentul ar fi avut loc în timpul unei petreceri organizate la o proprietate din Pindamonhangaba.

Mama băiatului le-a declarat polițiștilor că își lăsase fiul să doarmă într-una dintre camerele locuinței. Femeia susține că a mers să verifice ce se întâmplă după ce a auzit țipete venind din încăpere.

Potrivit declarației sale, în momentul în care a intrat în cameră i-ar fi găsit pe actor și pe copil fără haine.

Băiatul a fost transportat ulterior la spital, unde a primit îngrijiri medicale și a fost supus investigațiilor de specialitate.

Actorul a fost arestat preventiv

Marco Furlan a fost reținut inițial în flagrant, iar apoi prezentat în fața instanței.

Luni, judecătorii au decis înlocuirea măsurii inițiale cu arestul preventiv, în timp ce ancheta continuă într-un dosar care vizează acuzații de viol.

Potrivit unor surse citate de presa braziliană, actorul le-ar fi spus anchetatorilor că i s-ar fi făcut rău în timpul petrecerii, că a intrat în cameră și că l-ar fi confundat pe copil cu iubita sa.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-au petrecut faptele.

Cine este Marco Furlan

Marco Furlan are 48 de ani și este cunoscut publicului brazilian în special pentru rolul lui Heitor din al doilea sezon al serialului „Aline”, difuzat de TV Globo.

De-a lungul carierei a mai jucat în producțiile „Mulher de Fases”, realizată de HBO, și „Escola do Amor”, difuzată de Record TV.

Pe lângă activitatea din televiziune, actorul a avut numeroase roluri în teatru și a apărut în campanii publicitare pentru companii din mai multe domenii.

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