Actor celebru din telenovele, arestat după acuzații șocante. Victima este un copil de 5 ani cu autism

Publicat 5 aug. 2026, 21:01 Sursă Globo

Actorul brazilian Marco Furlan, cunoscut din mai multe producții de televiziune și teatru, a fost arestat în statul São Paulo, după ce autoritățile au deschis un dosar în care este acuzat de viol asupra unui copil de 5 ani cu autism. Instanța a decis plasarea acestuia în arest preventiv, iar ancheta este în desfășurare.

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