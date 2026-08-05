Putin schimbă conducerea armatei. Numiri importante pentru războiul din Ucraina și o nouă structură pentru drone

Publicat 5 aug. 2026, 23:00 Sursă The Moscow Times

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat o amplă reorganizare la vârful armatei, prin care sunt schimbate mai multe funcții-cheie din conducerea militară. Modificările vizează inclusiv comanda trupelor implicate în războiul din Ucraina, logistica militară și noua structură dedicată războiului cu drone.

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