Putin schimbă conducerea armatei. Numiri importante pentru războiul din Ucraina și o nouă structură pentru drone

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat o amplă reorganizare la vârful armatei, prin care sunt schimbate mai multe funcții-cheie din conducerea militară. Modificările vizează inclusiv comanda trupelor implicate în războiul din Ucraina, logistica militară și noua structură dedicată războiului cu drone.
Anunțul a fost făcut în cadrul unei reuniuni desfășurate la Kremlin, unde liderul de la Moscova a declarat că reorganizarea urmărește adaptarea armatei la experiența acumulată în conflictul din Ucraina.
Putin anunță schimbări în conducerea armatei
În cadrul întâlnirii televizate, Vladimir Putin a explicat că Ministerul Apărării își modifică structura organizatorică pentru a răspunde cerințelor actuale ale operațiunilor militare.
„Continuăm să perfecționăm structura organizatorică a Ministerului Apărării pentru a ține pasul cu nevoile și lecțiile învățate din operațiunea militară specială”, a declarat Putin, folosind denumirea oficială utilizată de autoritățile ruse pentru invazia pe scară largă a Ucrainei.
Rusia înființează o structură militară dedicată dronelor
Una dintre cele mai importante decizii anunțate este numirea general-colonelului Denis Liamin la conducerea noilor Forțe pentru Sisteme Fără Pilot, structură militară creată special pentru coordonarea operațiunilor cu drone.
Totodată, Kremlinul a operat modificări și în conducerea grupărilor de forțe desfășurate pe frontul din estul și sudul Ucrainei.
General-colonelul Andrei Ivaniaev a fost desemnat comandant al grupării „Centru”, iar locotenent-generalul Piotr Bolgarev va conduce gruparea „Est”.
Donbasul rămâne obiectivul principal
Vladimir Putin a descris misiunea grupării „Centru”, care urmărește ocuparea integrală a regiunii Donețk, drept una „critică și cu miză ridicată”.
În același timp, liderul de la Kremlin a lăudat evoluția grupării „Est”, despre care a afirmat că înaintează într-un ritm „dinamic și agresiv” în sudul regiunii Donețk și în zonele ocupate parțial din regiunea Zaporojie.
Un nou adjunct al ministrului Apărării
În urma reorganizării, fostul comandant al grupării „Centru”, general-colonelul Valeri Solodciuk, a fost numit ministru adjunct al Apărării.
Acesta va coordona sprijinul logistic al armatei și va avea în subordine activitățile de aprovizionare și transport militar, scrie Moscow Times.
„Nimeni nu înțelege mai bine decât comandanții de pe front ce au nevoie astăzi trupele, soldații și comandanții noștri”, i-a transmis Putin lui Solodciuk.
Generalul rus figurează pe lista persoanelor căutate de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), autoritățile de la Kiev acuzând forțele aflate sub comanda sa de presupuse crime de război în timpul ofensivei asupra Kievului din primele luni ale anului 2022.
Schimbările anunțate de Vladimir Putin vin după ce ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov, a lansat cea mai amplă reformă administrativă a armatei ruse din ultimul deceniu.