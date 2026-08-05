Marocul trece la măsuri dure, după valul de migranți care a luat cu asalt Ceuta. Zeci de persoane, inculpate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 23:55

Autoritățile din Maroc au declanșat o amplă anchetă după trecerea în masă a migranților spre enclava spaniolă Ceuta. Procurorii au pus sub acuzare 25 de persoane, suspectate că ar fi avut un rol în organizarea sau facilitarea trecerilor ilegale de frontieră produse săptămâna trecută.

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