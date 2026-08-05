Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Tensiunile din Marea Roșie escaladează. Rebelii Houthi susțin că au atacat din nou un petrolier saudit
FOTO: Arhivă
Rebelii Houthi din Yemen au anunțat miercuri că au lansat un nou atac asupra unui petrolier saudit, de această dată în Golful Aden, susținând că acțiunea face parte din blocada navală pe care au declarat-o împotriva flotei Arabiei Saudite, relatează AFP.
Citește și
- 23:55Marocul trece la măsuri dure, după valul de migranți care a luat cu asalt Ceuta. Zeci de persoane, inculpate
- 23:00Putin schimbă conducerea armatei. Numiri importante pentru războiul din Ucraina și o nouă structură pentru drone
- 22:13Caz șocant în Grecia: A păstrat trupul tatălui decedat în congelator ca să primească banii de pensie
- 21:08Surpriză la granița cu Belarus. Un tunel ascuns era folosit pentru trecerea migranților
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News