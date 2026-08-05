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Tensiunile din Marea Roșie escaladează. Rebelii Houthi susțin că au atacat din nou un petrolier saudit

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 23:41

Rebelii Houthi din Yemen au anunțat miercuri că au lansat un nou atac asupra unui petrolier saudit, de această dată în Golful Aden, susținând că acțiunea face parte din blocada navală pe care au declarat-o împotriva flotei Arabiei Saudite, relatează AFP.

Atacuri revendicate de Houthi în apropierea portului Yanbu

Purtătorul de cuvânt militar al grupării Houthi, Yahya Saree, a precizat că nava „Daisy” a fost ţinta unei rachete balistice, după ce, mai devreme în cursul zilei, anunţase că un alt petrolier saudit fusese ţinta unui atac în largul oraşului Yanbu, un port strategic saudit de la Marea Roşie.

Arabia Saudită nu a confirmat niciunul dintre cele două incidente, potrivit Reuters.

Yahya Saree nu a precizat când au avut loc atacurile.

Mişcarea Houthi a impus o blocadă navală asupra Arabiei Saudite în Marea Roşie încă de luna trecută, ca răspuns la ceea ce a descris drept un asediu saudit asupra Yemenului, o acuzaţie pe care Riadul a negat-o.

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