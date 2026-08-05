Tensiunile din Marea Roșie escaladează. Rebelii Houthi susțin că au atacat din nou un petrolier saudit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 23:41

Rebelii Houthi din Yemen au anunțat miercuri că au lansat un nou atac asupra unui petrolier saudit, de această dată în Golful Aden, susținând că acțiunea face parte din blocada navală pe care au declarat-o împotriva flotei Arabiei Saudite, relatează AFP.

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