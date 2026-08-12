Fetiță filmată la volanul unei mașinuțe electrice, pe Calea Victoriei. Tatăl o ghida printre autoturisme

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 18:18

Imagini surprinse pe una dintre cele mai cunoscute artere din București au atras atenția polițiștilor. O fetiță a fost filmată în timp ce se deplasa pe carosabil cu o mașină electrică de jucărie, în timp ce un bărbat, despre care se presupune că ar fi tatăl copilului, o ghida din spate printre autoturisme.

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