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Locale· 2 min citire
Fetiță filmată la volanul unei mașinuțe electrice, pe Calea Victoriei. Tatăl o ghida printre autoturisme
Fetiță, în mașina electrică
Imagini surprinse pe una dintre cele mai cunoscute artere din București au atras atenția polițiștilor. O fetiță a fost filmată în timp ce se deplasa pe carosabil cu o mașină electrică de jucărie, în timp ce un bărbat, despre care se presupune că ar fi tatăl copilului, o ghida din spate printre autoturisme.
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