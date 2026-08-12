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Fetiță filmată la volanul unei mașinuțe electrice, pe Calea Victoriei. Tatăl o ghida printre autoturisme

Fetiță, în mașina electrică

Fetiță, în mașina electrică

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 18:18

Imagini surprinse pe una dintre cele mai cunoscute artere din București au atras atenția polițiștilor. O fetiță a fost filmată în timp ce se deplasa pe carosabil cu o mașină electrică de jucărie, în timp ce un bărbat, despre care se presupune că ar fi tatăl copilului, o ghida din spate printre autoturisme.

Incidentul a avut loc pe Calea Victoriei, iar imaginile au ajuns în atenția oamenilor legii. Polițiștii s-au autosesizat și încearcă să stabilească identitatea bărbatului.

Copilul, plimbat cu mașina de jucărie direct pe șosea

În imaginile surprinse în București se poate observa cum fetița se află într-un autoturism electric destinat copiilor și circulă direct pe partea carosabilă.

Bărbatul aflat în spatele mașinuței pare să controleze și să ghideze deplasarea copilului, în timp ce aceasta înaintează printre mașinile aflate în trafic.

La un moment dat, acesta trece prin fața unui autoturism și continuă deplasarea în zona în care se aflau alte vehicule oprite la semafor.

Fetița traversează apoi intersecția, tot pe carosabil, fără ca mașinuța electrică să fie scoasă de pe șosea.

Gestul a stârnit reacții din partea celor care au văzut imaginile, având în vedere riscurile la care putea fi expus copilul într-o zonă intens circulată.

Polițiștii încearcă să îl identifice pe bărbat

În urma apariției imaginilor, polițiștii bucureșteni s-au autosesizat și desfășoară verificări pentru identificarea persoanei care a însoțit copilul.

Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul riscă sancțiuni contravenționale, amenda putând ajunge până la 650 de lei, în funcție de încadrarea stabilită de oamenii legii.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care a avut loc incidentul și dacă au fost încălcate prevederile legale.

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