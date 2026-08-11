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Locale· 2 min citire
Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers. Șoferul din spate a reușit să oprească la timp - VIDEO
Copil căzut din Dubă
Un copil de câțiva ani a căzut pe șosea dintr-o dubă aflată în mers, momentul fiind surprins de camera de bord a unui alt autoturism. Minorul se afla pe bancheta din spate și ar fi reușit să deschidă portiera în timpul deplasării. Copilul a ajuns direct pe asfalt, în spatele autoutilitarei. Șoferul care circula în urma dubei a oprit la timp, iar minorul nu a fost lovit nici de mașina acestuia, nici de TIR-ul care venea din sens opus.
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