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Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers. Șoferul din spate a reușit să oprească la timp - VIDEO

Copil căzut din Dubă

Copil căzut din Dubă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 11:56

Un copil de câțiva ani a căzut pe șosea dintr-o dubă aflată în mers, momentul fiind surprins de camera de bord a unui alt autoturism. Minorul se afla pe bancheta din spate și ar fi reușit să deschidă portiera în timpul deplasării. Copilul a ajuns direct pe asfalt, în spatele autoutilitarei. Șoferul care circula în urma dubei a oprit la timp, iar minorul nu a fost lovit nici de mașina acestuia, nici de TIR-ul care venea din sens opus.

Imaginile au provocat numeroase reacții

Înregistrarea a stârnit numeroase reacții, iar mulți utilizatori au criticat lipsa măsurilor de siguranță pentru copil. „Ferească Dumnezeu de așa ceva! Săracul copil!”, a scris o persoană. „Copilul ăla a avut un mare noroc! Doamne, câtă inconștiență din partea părinților! Nici măcar ușile blocate?”, se arată într-un alt comentariu. Mai multe persoane l-au felicitat pe șoferul care a observat copilul pe carosabil și a reușit să frâneze înainte de impact.

Apel pentru folosirea scaunului auto și a centurii

Autorul imaginilor a transmis un mesaj prin care le cere părinților să nu renunțe la sistemele de siguranță nici măcar pe distanțe scurte. „Siguranța copiilor în mașină nu este negociabilă, ci poate face diferența dintre viață și moarte”, a avertizat acesta. El a subliniat că brațele unui adult nu pot înlocui un scaun auto testat și adaptat vârstei copilului. „Fiecare drum contează. Fiecare secundă contează. Leagă centura, salvează o viață!”, a fost mesajul său.

Alte cazuri în care copii au căzut din mașini

În urmă cu trei luni, o fetiță de un an și șase luni din județul Sibiu a fost rănită după ce a deschis portiera și a căzut dintr-un autoturism aflat în mers. Copilul nu era asigurat cu centura de siguranță. Un alt incident asemănător s-a produs în Italia. O româncă în vârstă de 27 de ani a fost vizată de o anchetă după ce copilul său de doi ani a căzut din mașină în timpul deplasării.

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