Accident de muncă în Siret: doi muncitori au murit într-un decantor de apă uzată

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 12:59

Doi muncitori au murit marți dimineață după ce au fost găsiți inconștienți într-un decantor de apă uzată din orașul Siret. Bărbații efectuau lucrări de mentenanță în interiorul spațiului închis și ar fi putut fi afectați de o acumulare de gaze toxice. Ambele victime au fost extrase, iar echipajele medicale și paramedicale au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor salvatorilor, a fost declarat decesul celor doi muncitori.

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