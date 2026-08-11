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Accident de muncă în Siret: doi muncitori au murit într-un decantor de apă uzată

SMURD

SMURD

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 12:59

Doi muncitori au murit marți dimineață după ce au fost găsiți inconștienți într-un decantor de apă uzată din orașul Siret. Bărbații efectuau lucrări de mentenanță în interiorul spațiului închis și ar fi putut fi afectați de o acumulare de gaze toxice. Ambele victime au fost extrase, iar echipajele medicale și paramedicale au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor salvatorilor, a fost declarat decesul celor doi muncitori.

UPDATE: Cele două victime au fost scoase din decantor în stare de inconștiență. Cadrele medicale și paramedicale au aplicat manevre de resuscitare cardio-respiratorie. Cei doi bărbați nu au răspuns însă procedurilor, iar medicii au constatat decesul. Cazul este cercetat ca accident de muncă, iar verificările trebuie să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Știre inițială: Doi muncitori, inconștienți

Doi bărbați au fost găsiți inconștienți marți dimineață, într-un decantor de apă uzată din orașul Siret. Muncitorii efectuau lucrări de mentenanță în interiorul spațiului închis. Primele informații indică o posibilă acumulare de gaze toxice, însă cauza nu a fost încă stabilită. Echipajele de intervenție încearcă să îi salveze, iar la fața locului sunt aplicate manevre de resuscitare.

Apelul la 112 semnala inițial că o persoană se afla în stare de inconștiență în interiorul decantorului. După sosirea echipelor de salvare, s-a constatat că în spațiul respectiv erau doi muncitori. Pompierii militari au reușit să extragă prima victimă. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare cardio-respiratorie, în timp ce intervenția pentru gestionarea completă a situației continuă.

Cazul este cercetat ca accident de muncă. Poliția Orașului Siret a deschis un dosar pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care cei doi bărbați au rămas inconștienți. Incidentul a fost raportat și Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava. Verificările vor urmări dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă și dacă muncitorii aveau echipamentul de protecție necesar pentru lucrul într-un mediu cu potențial toxic, conform presei locale.

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