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Accident în Giurgiu: două persoane au ajuns la spital după ce un tractor s-a rupt în două

Accident rutier

Accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 23:27

Un accident rutier s-a produs, luni după-amiază, pe DJ 503, la ieșirea din localitatea Bălanu, județul Giurgiu. În urma impactului dintre un autoturism și un tractor, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambele victime se aflau pe tractor și au fost transportate la spital.

Accidentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, după ce autoritățile au fost alertate cu privire la producerea coliziunii.

Două persoane au fost transportate la spital

La locul evenimentului au ajuns pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare. Intervenția a fost sprijinită de un echipaj SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean și polițiști.

În urma evaluării medicale, s-a stabilit că doi bărbați aflați pe tractor aveau nevoie de îngrijiri medicale.

Victimele au fost preluate de echipajele de ambulanță și transportate la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații și tratament de specialitate.

Scurgeri de carburant pe carosabil

În timpul intervenției, pompierii au identificat și o altă situație care putea reprezenta un risc. În urma accidentului, pe partea carosabilă s-au produs scurgeri de carburant.

Echipajele ISU au luat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și pentru înlăturarea pericolelor asociate scurgerilor de combustibil.

Intervenția pompierilor s-a desfășurat astfel încât zona să fie menținută în condiții de siguranță până la finalizarea operațiunilor.

Polițiștii verifică modul în care s-a produs accidentul

Cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea dintre autoturism și tractor urmează să fie stabilite de polițiști.

Oamenii legii au efectuat verificări la fața locului și continuă cercetările pentru a determina circumstanțele producerii accidentului rutier.

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