Accident în Giurgiu: două persoane au ajuns la spital după ce un tractor s-a rupt în două

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 23:27

Un accident rutier s-a produs, luni după-amiază, pe DJ 503, la ieșirea din localitatea Bălanu, județul Giurgiu. În urma impactului dintre un autoturism și un tractor, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambele victime se aflau pe tractor și au fost transportate la spital.

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