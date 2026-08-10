Incendiu lângă AFI Cotroceni, în București. O mașină a fost distrusă complet de flăcări

Publicat 10 aug. 2026, 20:19 Actualizat 10 aug. 2026, 20:49

Alertă în această seară în zona AFI Cotroceni din București, după izbucnirea unui incendiu. Din primele informații disponibile, un autoturism a fost cuprins de flăcări și ar fi fost distrus aproape în totalitate.

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