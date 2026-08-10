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Incendiu lângă AFI Cotroceni, în București. O mașină a fost distrusă complet de flăcări

Incendiu

Incendiu

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat10 aug. 2026, 20:19
Actualizat10 aug. 2026, 20:49

Alertă în această seară în zona AFI Cotroceni din București, după izbucnirea unui incendiu. Din primele informații disponibile, un autoturism a fost cuprins de flăcări și ar fi fost distrus aproape în totalitate.

Incendiu în apropiere de AFI Cotroceni

Un incendiu a fost semnalat luni seară, 10 august, în zona mallului AFI Cotroceni din București. Informațiile preliminare indică faptul că focul a izbucnit la un autoturism.

Martorii din zonă au observat un fum dens, iar imaginile și mesajele apărute în mediul online au atras rapid atenția asupra incidentului. O alertare pentru un incendiu la un autoturism ar fi fost transmisă în jurul orei 19:46.

Din primele informații, mașina a fost cuprinsă puternic de flăcări și ar fi ajuns să fie distrusă aproape complet.

Fumul s-a văzut de la distanță

Incendiul a generat un nor de fum vizibil din mai multe zone ale Capitalei. Mai multe persoane au încercat să afle sursa fumului, iar ulterior au apărut informații potrivit cărora acesta provenea din zona AFI.

O postare publicată luni seară de un utilizator din București menționează că, după primele imagini, autoturismul ar fi fost cel care a ars.

Nu au existat victime în urma incendiului, doar pagube materiale.

Autoritățile urmează să stabilească de la ce a pornit focul

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută deocamdată. Urmează ca pompierii să stabilească împrejurările în care autoturismul a fost cuprins de flăcări.

Nu este clar, la acest moment, dacă incendiul a pornit din cauza unei defecțiuni tehnice, a unui scurtcircuit sau a unei alte cauze.

Incidentul are loc în zona AFI Cotroceni, unul dintre cele mai importante centre comerciale din București.

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