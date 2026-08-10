Accident rutier grav în Constanța. Trei mașini s-au ciocnit, iar patru persoane au fost rănite

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 aug. 2026, 20:35

Un accident rutier grav s-a produs luni seară, 10 august 2026, pe DJ228, la ieșirea din localitatea Sinoe, județul Constanța. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar cel puțin patru persoane au fost rănite. Salvatorii ajunși la fața locului au transmis că toate victimele erau conștiente.

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