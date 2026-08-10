Accident rutier grav în Constanța. Trei mașini s-au ciocnit, iar patru persoane au fost rănite

Un accident rutier grav s-a produs luni seară, 10 august 2026, pe DJ228, la ieșirea din localitatea Sinoe, județul Constanța. Trei autoturisme au fost implicate în coliziune, iar cel puțin patru persoane au fost rănite. Salvatorii ajunși la fața locului au transmis că toate victimele erau conștiente.
Accident cu trei autoturisme, la Sinoe
Impactul a avut loc în jurul orei 20:00, pe DJ228, în zona de ieșire din localitatea Sinoe.
Din primele informații, trei autoturisme au fost implicate în accident, iar în urma coliziunii patru persoane au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.
La locul evenimentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, având în vedere numărul persoanelor implicate.
Patru victime, toate conștiente
Reprezentanții ISU Dobrogea au precizat că, la momentul sosirii salvatorilor, cele patru victime erau conștiente.
Pentru gestionarea situației au fost trimise o autospecială de stingere, un echipaj SMURD de prim-ajutor și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.
Echipajele medicale au evaluat persoanele implicate în accident și au acordat primele îngrijiri la fața locului.
Deocamdată, nu au fost comunicate informații complete privind starea de sănătate a victimelor sau eventualele diagnostice stabilite de medici.
Poliția anchetează accidentul
La locul coliziunii au ajuns și polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
Oamenii legii efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost împrejurările care au dus la impactul dintre cele trei autoturisme.
Ancheta urmează să stabilească inclusiv dinamica accidentului și eventualele responsabilități ale conducătorilor auto implicați.
Trafic îngreunat în zona accidentului
Intervenția autorităților era în desfășurare luni seară, iar circulația în zona producerii accidentului rutier s-a desfășurat cu dificultate.
Șoferii care tranzitează DJ228, în zona Sinoe, sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită și să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.
Cercetările continuă, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul grav de la ieșirea din Sinoe.