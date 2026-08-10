Accident pe Autostrada Soarelui, în zona Fetești. Patru persoane au fost rănite, iar traficul este îngreunat

Publicat 10 aug. 2026, 16:37 Actualizat 10 aug. 2026, 16:50

Accident rutier cu mai multe victime, luni după-amiază, pe Autostrada A2 București-Constanța, în apropiere de Fetești. Patru persoane au fost rănite în urma coliziunii în care au fost implicate patru autovehicule. Circulația spre București se desfășoară cu dificultate.

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