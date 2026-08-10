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Accident pe Autostrada Soarelui, în zona Fetești. Patru persoane au fost rănite, iar traficul este îngreunat

Poliție

Poliție

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat10 aug. 2026, 16:37
Actualizat10 aug. 2026, 16:50

Accident rutier cu mai multe victime, luni după-amiază, pe Autostrada A2 București-Constanța, în apropiere de Fetești. Patru persoane au fost rănite în urma coliziunii în care au fost implicate patru autovehicule. Circulația spre București se desfășoară cu dificultate.

Patru mașini implicate în accident

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs pe A2 București-Constanța, la kilometrul 154, pe sensul de mers către Capitală, în zona localității Fetești, județul Ialomița.

În coliziune au fost implicate patru autovehicule. În urma impactului, patru persoane au suferit leziuni și au primit îngrijiri medicale la locul producerii accidentului.

Deocamdată nu au fost comunicate informații privind gravitatea rănilor suferite de victime.

Trafic restricționat pe Autostrada A2

Accidentul a afectat și circulația rutieră. Două dintre autoturismele implicate au rămas imobilizate pe banda a doua, ceea ce a dus la formarea unor dificultăți în trafic.

Șoferii care se deplasează pe sensul către București sunt nevoiți să circule pe prima bandă, iar traficul se desfășoară cu viteză redusă.

Polițiștii recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și să reducă viteza în zona în care s-a produs accidentul.

Când ar putea fi reluată circulația în condiții normale

Echipajele de intervenție acționează pentru acordarea primului ajutor victimelor și pentru degajarea carosabilului.

Potrivit estimărilor Centrului Infotrafic, circulația ar urma să revină la condiții normale după ora 16:00, dacă operațiunile de îndepărtare a autovehiculelor și curățare a carosabilului se desfășoară conform planului.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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