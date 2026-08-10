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Carambol cu patru mașini pe A2 București-Constanța, la Fetești. O persoană a fost rănită

FOTO: oficiuldestiri.ro

FOTO: oficiuldestiri.ro

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 12:15
Actualizat10 aug. 2026, 12:16

Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs luni dimineață pe Autostrada A2 București–Constanța, în zona localității Fetești. În urma impactului, o persoană a fost rănită ușor, iar traficul a fost oprit temporar, în zonă formându-se o coloană de mașini care s-a întins pe câțiva kilometri.

Traficul a fost oprit, iar coloana s-a întins pe câțiva kilometri

Accidentul a afectat semnificativ circulația pe Autostrada Soarelui. Traficul a fost oprit temporar, iar șoferii aflați în zonă au semnalat formarea unei coloane de mașini de câțiva kilometri.

„București-Constanța, era accident și coadă de câțiva km”, a transmis unul dintre șoferii aflați pe autostradă pe rețelele de socializare.

Un alt conducător auto a relatat că, în zona kilometrului 153, echipajele de intervenție se aflau pe carosabil și efectuau operațiuni de curățare a șoselei.

„Pe Buc-CT, la 153, erau pompierii pe carosabil și spălau. Tot traficul oprit”, a relatat acesta.

Traficul a fost reluat pe A2, la Fetești

Intervenția echipajelor s-a încheiat, iar potrivit Centrului Infotrafic, în prezent nu mai sunt instituite restricții de circulație în zona accidentului.

Șoferii care se deplasează pe ruta București–Constanța sunt sfătuiți să circule cu atenție, întrucât reluarea traficului poate genera în continuare coloane și încetiniri în zona în care s-a produs accidentul.

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