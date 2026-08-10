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Locale· 1 min citire
Carambol cu patru mașini pe A2 București-Constanța, la Fetești. O persoană a fost rănită
FOTO: oficiuldestiri.ro
Publicat10 aug. 2026, 12:15
Actualizat10 aug. 2026, 12:16
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs luni dimineață pe Autostrada A2 București–Constanța, în zona localității Fetești. În urma impactului, o persoană a fost rănită ușor, iar traficul a fost oprit temporar, în zonă formându-se o coloană de mașini care s-a întins pe câțiva kilometri.
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