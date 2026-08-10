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Locale· 1 min citire
Peste 1.400 de oi riscă să fie sacrificate după apariția unor noi focare de variolă ovină
Oi
Publicat10 aug. 2026, 09:11
SursăRealitatea PLUS
Peste 1.400 de oi din mai multe zone ale țării riscă să fie sacrificate după confirmarea unor noi focare de variolă ovină. În județele Gorj și Vâlcea urmează să fie ucise aproximativ 800 de ovine, inclusiv animale aflate la pășunat pe Transalpina. Un alt focar a fost descoperit în localitatea Popești din județul Iași. Acolo sunt afectate alte 600 de oi, conform Realitatea PLUS.
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