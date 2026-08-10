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Peste 1.400 de oi riscă să fie sacrificate după apariția unor noi focare de variolă ovină

Oi

Oi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 09:11
SursăRealitatea PLUS

Peste 1.400 de oi din mai multe zone ale țării riscă să fie sacrificate după confirmarea unor noi focare de variolă ovină. În județele Gorj și Vâlcea urmează să fie ucise aproximativ 800 de ovine, inclusiv animale aflate la pășunat pe Transalpina. Un alt focar a fost descoperit în localitatea Popești din județul Iași. Acolo sunt afectate alte 600 de oi, conform Realitatea PLUS.

Variola ovină nu poate fi tratată și este extrem de contagioasă în rândul animalelor. Virusul nu se transmite la oameni, însă poate provoca pierderi uriașe pentru crescători. Sacrificarea întregii turme poate însemna pentru proprietari pierderea muncii de o viață. Autoritățile încearcă să oprească răspândirea bolii și să limiteze numărul animalelor care vor fi ucise.

Situația provoacă disperare în rândul fermierilor din zonele afectate. Pe lângă pierderea animalelor, crescătorii se confruntă și cu restricții comerciale. Uniunea Europeană a suspendat exporturile de animale vii din România. Măsura a fost luată din cauza focarelor de pestă a micilor rumegătoare, variolă ovină și variolă caprină.

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