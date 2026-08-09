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Locale· 1 min citire
Femeie din Cugir, înșelată cu ajutorul AI: cum au convins-o escrocii să transfere aproape 69.000 de lei
Escrocherie online
O femeie de 36 de ani, din orașul Cugir, Alba, a fost convinsă de mai mulți escroci să transfere 68.989 de lei într-un cont indicat de aceștia. Persoanele necunoscute s-au prezentat drept reprezentanți ai Băncii Naționale a României și ai Poliției Române. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții i-au trimis imagini cu legitimații și alte documente. Potrivit polițiștilor, materialele fuseseră create cu ajutorul inteligenței artificiale.
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