Femeie din Cugir, înșelată cu ajutorul AI: cum au convins-o escrocii să transfere aproape 69.000 de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 19:54

O femeie de 36 de ani, din orașul Cugir, Alba, a fost convinsă de mai mulți escroci să transfere 68.989 de lei într-un cont indicat de aceștia. Persoanele necunoscute s-au prezentat drept reprezentanți ai Băncii Naționale a României și ai Poliției Române. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții i-au trimis imagini cu legitimații și alte documente. Potrivit polițiștilor, materialele fuseseră create cu ajutorul inteligenței artificiale.

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