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Femeie din Cugir, înșelată cu ajutorul AI: cum au convins-o escrocii să transfere aproape 69.000 de lei

Escrocherie online

Escrocherie online

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 19:54

O femeie de 36 de ani, din orașul Cugir, Alba, a fost convinsă de mai mulți escroci să transfere 68.989 de lei într-un cont indicat de aceștia. Persoanele necunoscute s-au prezentat drept reprezentanți ai Băncii Naționale a României și ai Poliției Române. Pentru a-i câștiga încrederea, suspecții i-au trimis imagini cu legitimații și alte documente. Potrivit polițiștilor, materialele fuseseră create cu ajutorul inteligenței artificiale.

Femeia și-a transferat toate economiile

Escrocii au contactat-o telefonic și au convins-o să își mute economiile din contul curent. Banii au fost trimiși într-un cont bancar indicat în timpul discuției. La scurt timp după efectuarea transferului, femeia și-a dat seama că fusese înșelată. Aceasta a sesizat imediat Poliția Orașului Cugir.

Agentul principal Cătălin Mihai Bota, din cadrul Compartimentului de Investigații Criminale, a reușit să blocheze suma transferată. Toți cei 68.989 de lei au fost recuperați. Banii au fost restituiți femeii. Autorii tentativei de înșelăciune nu au fost identificați până în prezent.

Avertismentul polițiștilor

Polițiștii avertizează că imaginile unor legitimații sau documente nu reprezintă o dovadă că persoana care le trimite este cine pretinde. Astfel de materiale pot fi falsificate sau generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Reprezentanții Poliției, BNR, ANAF, medicii sau angajații altor instituții nu cer prin telefon transferuri bancare ori date personale. Orice asemenea solicitare trebuie verificată direct prin canalele oficiale ale instituției invocate.

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