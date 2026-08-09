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Locale· 1 min citire
Escrocherie cu bilete la UNTOLD 2026: 30 de persoane ar fi fost înșelate de un clujean care a luat banii, dar nu a mai dat biletele
Untold
Un bărbat de 30 de ani, din județul Cluj, a fost reținut după ce ar fi înșelat 30 de persoane cărora le-a promis bilete la festivalul UNTOLD. Victimele ar fi plătit în avans contravaloarea biletelor. Acestea nu au mai primit biletele și nici nu și-au recuperat banii. Polițiștii au deschis o anchetă după ce au primit mai multe sesizări.
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