Escrocherie cu bilete la UNTOLD 2026: 30 de persoane ar fi fost înșelate de un clujean care a luat banii, dar nu a mai dat biletele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 19:37

Un bărbat de 30 de ani, din județul Cluj, a fost reținut după ce ar fi înșelat 30 de persoane cărora le-a promis bilete la festivalul UNTOLD. Victimele ar fi plătit în avans contravaloarea biletelor. Acestea nu au mai primit biletele și nici nu și-au recuperat banii. Polițiștii au deschis o anchetă după ce au primit mai multe sesizări.

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