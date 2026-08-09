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Escrocherie cu bilete la UNTOLD 2026: 30 de persoane ar fi fost înșelate de un clujean care a luat banii, dar nu a mai dat biletele

Untold

Untold

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 19:37

Un bărbat de 30 de ani, din județul Cluj, a fost reținut după ce ar fi înșelat 30 de persoane cărora le-a promis bilete la festivalul UNTOLD. Victimele ar fi plătit în avans contravaloarea biletelor. Acestea nu au mai primit biletele și nici nu și-au recuperat banii. Polițiștii au deschis o anchetă după ce au primit mai multe sesizări.

Banii ar fi fost încasați în avans

Faptele ar fi fost comise de la începutul anului 2026 până pe 7 august. Potrivit anchetatorilor, bărbatul oferea spre vânzare bilete la festival și solicita plata înainte de livrare. După încasarea sumelor, suspectul nu ar mai fi trimis biletele promise. Oamenii păgubiți nu și-ar fi primit banii înapoi nici până la începerea festivalului.

Percheziție la locuința suspectului

Polițiștii au făcut sâmbătă, 8 august, o percheziție la locuința bărbatului. În urma verificărilor au fost ridicate medii de stocare și alte bunuri considerate importante pentru anchetă. Suspectul a fost reținut, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități și a prejudiciului produs. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive, conform presei locale.

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