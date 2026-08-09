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Descoperire tragică în Maramureș: un bărbat dat dispărut în urmă cu o lună a fost găsit fără viață în râul Ruscova

Bărbat înecat Maramureș/ Sursa foto: Vasiledale.ro.

Bărbat înecat Maramureș/ Sursa foto: Vasiledale.ro.

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Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 19:21
Actualizat9 aug. 2026, 19:22

Un bărbat în vârstă de 72 de ani, dat dispărut în urmă cu aproximativ o lună, a fost găsit mort în râul Ruscova. Trupul neînsuflețit a fost descoperit în zona localității Repedea. Acesta se afla într-un loc acoperit de vegetație abundentă, cu fața în apă. Identitatea bărbatului a fost stabilită în urma verificărilor.

Polițiștii cercetează împrejurările morții

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina și criminaliști din Vișeu de Sus. Echipele au început examinarea zonei în care a fost găsit trupul. Cadavrul urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma investigațiilor medico-legale, conform Vasiledale.ro.

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