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Locale· 1 min citire
Descoperire tragică în Maramureș: un bărbat dat dispărut în urmă cu o lună a fost găsit fără viață în râul Ruscova
Bărbat înecat Maramureș/ Sursa foto: Vasiledale.ro.
Publicat9 aug. 2026, 19:21
Actualizat9 aug. 2026, 19:22
Un bărbat în vârstă de 72 de ani, dat dispărut în urmă cu aproximativ o lună, a fost găsit mort în râul Ruscova. Trupul neînsuflețit a fost descoperit în zona localității Repedea. Acesta se afla într-un loc acoperit de vegetație abundentă, cu fața în apă. Identitatea bărbatului a fost stabilită în urma verificărilor.
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