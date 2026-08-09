Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Ursoaică și doi pui, observați în orașul Cugir. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert
Ursoaică
O ursoaică însoțită de doi pui a fost observată duminică seara în orașul Cugir, în zona Dumbrava. Jandarmii au fost alertați și au trimis de urgență un echipaj la fața locului. Militarii sunt echipați pentru îndepărtarea animalelor sălbatice de talie mare. Intervenția urmărește protejarea oamenilor aflați în zonă.
Citește și
- 22:02Fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Hunedoara a fost găsit. Anunțul Poliției
- 21:15Bărbat de 84 de ani, abandonat pe traseul spre Vârful Moldoveanu de propria familie. A petrecut 36 de ore pe munte - VIDEO
- 19:54Femeie din Cugir, înșelată cu ajutorul AI: cum au convins-o escrocii să transfere aproape 69.000 de lei
- 19:37Escrocherie cu bilete la UNTOLD 2026: 30 de persoane ar fi fost înșelate de un clujean care a luat banii, dar nu a mai dat biletele
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News