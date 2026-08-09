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Ursoaică și doi pui, observați în orașul Cugir. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert

Ursoaică

Ursoaică

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 22:23

O ursoaică însoțită de doi pui a fost observată duminică seara în orașul Cugir, în zona Dumbrava. Jandarmii au fost alertați și au trimis de urgență un echipaj la fața locului. Militarii sunt echipați pentru îndepărtarea animalelor sălbatice de talie mare. Intervenția urmărește protejarea oamenilor aflați în zonă.

Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transmis un mesaj RO-Alert către populație. Avertizarea a fost emisă pentru prevenirea unor situații periculoase. Prezența ursoaicei și a puilor poate pune în pericol sănătatea, integritatea sau viața oamenilor. Jandarmii acționează pentru alungarea animalelor din zona locuită.

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