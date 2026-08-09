Ursoaică și doi pui, observați în orașul Cugir. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 22:23

O ursoaică însoțită de doi pui a fost observată duminică seara în orașul Cugir, în zona Dumbrava. Jandarmii au fost alertați și au trimis de urgență un echipaj la fața locului. Militarii sunt echipați pentru îndepărtarea animalelor sălbatice de talie mare. Intervenția urmărește protejarea oamenilor aflați în zonă.

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