Adolescent de 16 ani, dispărut în râul Siret. Pompierii și scafandrii îl caută

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 17:47

Un adolescent de 16 ani este căutat după ce a dispărut în apele râului Siret, în zona localității Lungoci. Băiatul intrase la scăldat împreună cu alți doi copii. Ceilalți doi au reușit să ajungă la mal, însă adolescentul nu a mai ieșit la suprafață. Operațiunea de căutare este în desfășurare în zona podului de la Nănești.

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