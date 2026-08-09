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Adolescent de 16 ani, dispărut în râul Siret. Pompierii și scafandrii îl caută

Adolescent dispărut Siret

Adolescent dispărut Siret

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 17:47

Un adolescent de 16 ani este căutat după ce a dispărut în apele râului Siret, în zona localității Lungoci. Băiatul intrase la scăldat împreună cu alți doi copii. Ceilalți doi au reușit să ajungă la mal, însă adolescentul nu a mai ieșit la suprafață. Operațiunea de căutare este în desfășurare în zona podului de la Nănești.

Echipaje din două județe participă la căutări

La intervenție participă pompieri și ambarcațiuni din județele Vrancea și Galați. ISU Vrancea a trimis o autospecială de primă intervenție și comandă, două bărci și o autospecială de stingere. ISU Galați intervine cu o ambarcațiune cu motor pentru căutarea la suprafață și o autospecială de intervenție. În zonă au fost trimise și două echipaje de ambulanță, câte unul din fiecare județ.

Patru scafandri au fost chemați în sprijin

Autoritățile au solicitat și sprijinul ISU București-Ilfov pentru extinderea căutărilor. Patru scafandri se deplasează la locul intervenției pentru verificarea zonei sub apă. Misiunea este îngreunată de adâncimea de câțiva metri a râului și de curenții puternici. Echipele de salvare continuă operațiunea pentru localizarea adolescentului.

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