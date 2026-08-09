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Femeie din Botoșani, reținută după ce și-ar fi ucis concubinul și l-ar fi îngropat în curte. Bărbatul era dispărut din aprilie

Femeie arestata în Botoșani

Femeie arestata în Botoșani

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Scris deRealitatea.NET
Publicat9 aug. 2026, 21:55
Actualizat9 aug. 2026, 21:59

O femeie de 50 de ani, din județul Botoșani, a fost reținută după ce și-ar fi ucis partenerul de viață și i-ar fi îngropat trupul în curtea casei. Victima avea 48 de ani. Fapta ar fi fost comisă în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026, în urma unui conflict între cei doi. Femeia este cercetată pentru violență în familie sub forma omorului calificat. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Potrivit anchetatorilor, femeia și-ar fi lovit concubinul în zona toracelui cu un obiect înțepător. Leziunea provocată ar fi dus la moartea bărbatului. Ulterior, suspecta ar fi îngropat cadavrul în curte pentru a ascunde fapta. După incident, aceasta a plecat la muncă în Belgia.

Trupul bărbatului, găsit după aproape patru luni

Rudele victimei au anunțat dispariția la Poliție pe 21 iunie. Familia le-a spus anchetatorilor că nu mai reușise să ia legătura cu bărbatul din luna aprilie. Polițiștii au început căutările, însă inițial nu au reușit să îl localizeze. Verificările au condus ulterior la ipoteza că acesta ar fi fost ucis.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit pe 3 august. Identitatea victimei a fost confirmată în urma procedurilor efectuate de autorități. Femeia a revenit în România la solicitarea organelor de anchetă. Aceasta a fost reținută duminică seara pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul. Anchetatorii urmează să stabilească desfășurarea exactă a conflictului dintre cei doi. Măsura reținerii nu reprezintă o condamnare. Femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

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