Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Femeie din Botoșani, reținută după ce și-ar fi ucis concubinul și l-ar fi îngropat în curte. Bărbatul era dispărut din aprilie
Femeie arestata în Botoșani
Publicat9 aug. 2026, 21:55
Actualizat9 aug. 2026, 21:59
O femeie de 50 de ani, din județul Botoșani, a fost reținută după ce și-ar fi ucis partenerul de viață și i-ar fi îngropat trupul în curtea casei. Victima avea 48 de ani. Fapta ar fi fost comisă în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026, în urma unui conflict între cei doi. Femeia este cercetată pentru violență în familie sub forma omorului calificat. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Citește și
- 22:23Ursoaică și doi pui, observați în orașul Cugir. Locuitorii au primit mesaj RO-Alert
- 22:02Fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din IPJ Hunedoara a fost găsit. Anunțul Poliției
- 21:15Bărbat de 84 de ani, abandonat pe traseul spre Vârful Moldoveanu de propria familie. A petrecut 36 de ore pe munte - VIDEO
- 19:54Femeie din Cugir, înșelată cu ajutorul AI: cum au convins-o escrocii să transfere aproape 69.000 de lei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News