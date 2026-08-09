Femeie din Botoșani, reținută după ce și-ar fi ucis concubinul și l-ar fi îngropat în curte. Bărbatul era dispărut din aprilie

Publicat 9 aug. 2026, 21:55 Actualizat 9 aug. 2026, 21:59

O femeie de 50 de ani, din județul Botoșani, a fost reținută după ce și-ar fi ucis partenerul de viață și i-ar fi îngropat trupul în curtea casei. Victima avea 48 de ani. Fapta ar fi fost comisă în noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026, în urma unui conflict între cei doi. Femeia este cercetată pentru violență în familie sub forma omorului calificat. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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