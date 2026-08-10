Șapte persoane, arestate preventiv după atacul asupra ambulanței în județul Cluj

Șapte persoane, între care o femeie, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Dej, după atacul asupra unei ambulanțe produs în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Decizia a fost luată în noaptea de duminică spre luni, după audieri care s-au prelungit până târziu, deoarece ordonanțele de reținere emise pentru unii dintre inculpați urmau să expire. Cei șase bărbați sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice. Femeia este cercetată și pentru loviri și alte violențe.
Atacul a avut loc în seara de 8 august 2026, în jurul orei 22:24, în timp ce echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din Recea-Cristur. Agresorii au blocat autospeciala cu o mașină, apoi au început să lovească ambulanța cu bâte și alte obiecte contondente. Una dintre persoanele arestate a aruncat o piatră în parbriz, iar cioburile au ajuns în ochii șoferului. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale la Clinica de Oftalmologie din Cluj-Napoca.
Atacul, provocat de o informație falsă distribuită pe TikTok
Agresiunea a pornit de la un clip fals publicat pe TikTok și distribuit de mii de ori. În imaginile respective apărea o ambulanță a unui serviciu de profil din țară, cu însemnele și culorile specifice, alb, portocaliu și albastru, precum și cu numărul de urgență 112. O voce susținea că „aceasta este ambulanța neagră care fură copii”. Inculpații le-au declarat anchetatorilor că au crezut că autospeciala pe care au atacat-o „fură copii”.
Ministerul Sănătății a condamnat atacul și „agresiunile alimentate de speculații iresponsabile”. „Ministerul Sănătății condamnă ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media”, a transmis instituția. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că a luat act „cu mare îngrijorare” de incident. „Sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere pentru a funcționa, nu de agresiuni alimentate de speculații iresponsabile. Solicităm instituțiilor cu competențe fermitate maximă”, a afirmat ministrul.
Reacția lui Raed Arafat
Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că organele de cercetare penală au început verificările și că a fost deschis un dosar penal. DSU a condamnat „incidentul grav” în care echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, aflat în misiune operativă, a fost agresat. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs atacul. Șeful DSU, Raed Arafat, a atras atenția asupra responsabilității platformelor sociale în răspândirea dezinformărilor.
Raed Arafat a afirmat că astfel de materiale sunt menținute online și lăsate să devină virale, deși problema a fost semnalată inclusiv ANCOM și CNA. Potrivit acestuia, asemenea informații false pot pune în pericol viața pacienților. Ministerul Afacerilor Interne a precizat că unele dintre fotografiile și clipurile folosite pentru susținerea acestor informații sunt realizate integral sau modificate cu aplicații de inteligență artificială.
„În realitate, în România, NU a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți. O informație falsă poate speria. Dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute”, a transmis ministerul.
Teoria conspirației despre „ambulanța neagră” revine periodic și a mai provocat victime. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri s-a produs în iulie 2018, în Gara de Nord din București. Scriitoarea Doina Popescu-Brăila a fost atunci înconjurată și agresată de mai multe persoane. Agresorii o acuzau că ar răpi copii.