Șapte persoane, arestate preventiv după atacul asupra ambulanței în județul Cluj

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 08:04

Șapte persoane, între care o femeie, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Dej, după atacul asupra unei ambulanțe produs în comuna Recea-Cristur, județul Cluj. Decizia a fost luată în noaptea de duminică spre luni, după audieri care s-au prelungit până târziu, deoarece ordonanțele de reținere emise pentru unii dintre inculpați urmau să expire. Cei șase bărbați sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice. Femeia este cercetată și pentru loviri și alte violențe.

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