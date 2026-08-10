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Trei minori au pus o placă de beton pe calea ferată la Petroșani. Obiectele au fost lovite de un tren

Șină de tren Hunedoara

Șină de tren Hunedoara

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 14:06

Polițiștii din Hunedoara au identificat trei minori suspectați că au amplasat mai multe obiecte pe calea ferată, în stația Petroșani. Aceștia ar fi pus o placă de beton pe mecanismul de rulare și ar fi ridicat capacul de protecție al mecanismului de schimbare a unui macaz. Obiectele au fost lovite ulterior de un tren de marfă. În acest caz a fost aplicată o amendă de 200 de lei, iar cercetările continuă într-un dosar penal.

Obiectele au fost lovite de un tren de marfă

Polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara au fost anunțați despre incident pe 9 august. Obiectele au fost descoperite în zona stației CF Petroșani. Potrivit IPJ Hunedoara, placa de beton fusese amplasată pe mecanismul de rulare, iar un capac de protecție de la mecanismul unui macaz fusese ridicat. Cele două obiecte ar fi fost lovite de un tren de marfă aparținând unui operator feroviar.

Cercetările continuă într-un dosar penal

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că persoanele bănuite sunt trei minori. Audierile și celelalte verificări au fost făcute în prezența reprezentanților legali ai acestora. A fost aplicată o sancțiune contravențională în baza Legii nr. 61/1991 privind încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, în cadrul unui dosar penal deschis pentru distrugere sau semnalizare falsă.

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