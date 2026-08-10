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Locale· 1 min citire
Trei minori au pus o placă de beton pe calea ferată la Petroșani. Obiectele au fost lovite de un tren
Șină de tren Hunedoara
Polițiștii din Hunedoara au identificat trei minori suspectați că au amplasat mai multe obiecte pe calea ferată, în stația Petroșani. Aceștia ar fi pus o placă de beton pe mecanismul de rulare și ar fi ridicat capacul de protecție al mecanismului de schimbare a unui macaz. Obiectele au fost lovite ulterior de un tren de marfă. În acest caz a fost aplicată o amendă de 200 de lei, iar cercetările continuă într-un dosar penal.
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