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Casa lui Vladimir Putin, în pericol de a fi lovită de drone

Casa lui Vladimir Putin

Casa lui Vladimir Putin

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat12 aug. 2026, 19:14
SursăRealitatea PLUS

Casa de vacanță a președintelui Vladimir Putin de la Marea Neagră este în pericol. Aceasta poate fi oricând lovită de drone, după ce forțele ucrainene au distrus sistemul defensiv care proteja domeniul de lux.

Palatul lui Putin, în vizorul armatei ucrainene

O rampă de lansare a sistemului antiaerian, aflată la aproximativ 19 kilometri de palatul în stil italian al liderului de la Kremlin, a fost incendiată în urma unei operațiuni bine coordonate.

Potrivit specialiștilor, neutralizarea acestei stații a deschis calea dronelor ucrainene către zona respectivă.

Complexul de lux este recunoscut pentru dotările sale extravagante: cazinou, patinoar, teatru, dar și o capelă.

Cu toate acestea, Putin vizitează rar această reședință, preferând casa fortificată de pe Lacul Valdai, unde locuiește familia sa.

Proprietatea de la Valdai este protejată de cel puțin 27 de turnuri echipate cu sisteme antiaeriene.

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