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Extern· 1 min citire
Casa lui Vladimir Putin, în pericol de a fi lovită de drone
Casa lui Vladimir Putin
Publicat12 aug. 2026, 19:14
SursăRealitatea PLUS
Casa de vacanță a președintelui Vladimir Putin de la Marea Neagră este în pericol. Aceasta poate fi oricând lovită de drone, după ce forțele ucrainene au distrus sistemul defensiv care proteja domeniul de lux.
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