Vladimir Putin, mesaj sfidător despre amenințările inteligenței artificiale: „Nu mi-a fost niciodată frică de nimic”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 11:51

Președintele rus Vladimir Putin a avut o reacție scurtă și tranșantă atunci când a fost întrebat despre posibilele amenințări pe care inteligența artificială le-ar putea reprezenta pentru Rusia. Liderul de la Kremlin a spus că nu se teme de astfel de riscuri și a insistat că nu i-a fost niciodată frică de nimic.

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