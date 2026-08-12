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Extern· 1 min citire
Vladimir Putin, mesaj sfidător despre amenințările inteligenței artificiale: „Nu mi-a fost niciodată frică de nimic”
Vladimir Putin
Președintele rus Vladimir Putin a avut o reacție scurtă și tranșantă atunci când a fost întrebat despre posibilele amenințări pe care inteligența artificială le-ar putea reprezenta pentru Rusia. Liderul de la Kremlin a spus că nu se teme de astfel de riscuri și a insistat că nu i-a fost niciodată frică de nimic.
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