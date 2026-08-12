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Vladimir Putin, mesaj sfidător despre amenințările inteligenței artificiale: „Nu mi-a fost niciodată frică de nimic”

Vladimir Putin

Vladimir Putin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 11:51

Președintele rus Vladimir Putin a avut o reacție scurtă și tranșantă atunci când a fost întrebat despre posibilele amenințări pe care inteligența artificială le-ar putea reprezenta pentru Rusia. Liderul de la Kremlin a spus că nu se teme de astfel de riscuri și a insistat că nu i-a fost niciodată frică de nimic.

Putin, întrebat direct despre pericolele inteligenței artificiale

Discuția a pornit după ce Vladimir Putin a aflat că interlocutorul său lucrează în domeniul calculatoarelor și l-a întrebat ce amenințări ar putea aduce inteligența artificială.

„Ești specialist în inteligența artificială?”, a întrebat Vladimir Putin.

După ce a primit răspunsul că interlocutorul său lucrează cu calculatoarele, liderul rus a continuat:

„Ce amenințări ne prezintă inteligența artificială?”

Răspunsul primit a fost unul liniștitor.

„O să fiu sincer cu dumneavoastră, nu aveți de ce să vă temeți.”

Putin a replicat imediat, într-un ton sfidător:

„Nu mi-a fost niciodată frică de nimic.”

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