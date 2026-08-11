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Extern· 1 min citire
Haos în țara vizitată de milioane de români. Zboruri suspendate
Zboruri
Publicat11 aug. 2026, 23:25
SursăRealitatea PLUS
Este haos total în Italia, chiar în plin sezon de vacanțe, după ce vulcanul Etna a erupt din nou. Traficul aerian în Sicilia a fost dat peste cap. Aeroportul din Catania a suspendat zborurile din cauza cantități mari de cenușă și lavă, iar în zonă a fost declarat cel mai ridicat nivel de alertă.
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