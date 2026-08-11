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Haos în țara vizitată de milioane de români. Zboruri suspendate

Zboruri

Zboruri

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 aug. 2026, 23:25
SursăRealitatea PLUS

Este haos total în Italia, chiar în plin sezon de vacanțe, după ce vulcanul Etna a erupt din nou. Traficul aerian în Sicilia a fost dat peste cap. Aeroportul din Catania a suspendat zborurile din cauza cantități mari de cenușă și lavă, iar în zonă a fost declarat cel mai ridicat nivel de alertă.

Erupția celui mai activ vulcan din UE a dat zborurile peste cap

Traficul aerian este perturbat de câteva zile în regiune, în plin sezon de vârf al vacanțelor, după erupția vulcanului Etna. Toate aterizările pe aeroportul Catania din apropiere au fost suspendate.

Decolările sunt, de asemenea, afectate, motiv pentru care turiştii au fost nevoiţi să se îndrepte către aeroportul din capitala insulei, Palermo, sau să meargă cu trenul.

Etna, cel mai activ vulcan din Europa, continuă să expulzeze cantități uriașe de cenușă și lavă. În prezent este în vigoare cel mai înalt nivel de alertă, codul roşu. Totodată, acesta erupe regulat și este monitorizat constant.

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