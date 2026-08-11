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Europa rămâne fără rachete Patriot pe care să le livreze Ucrainei. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Ana Maria Pacuraru
Scris de Ana Maria Pacuraru Publicat: 11 aug. 2026, 16:55

Liderii europeni se luptă în acest moment să rezolve criza acută de rachete Patriot pentru Ucraina. Administrația de la Kiev a primit, în prima jumătate a acestui an, doar o treime din volumul de rachete antiaeriene livrate în 2025. Mai multe informații aflăm de la Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii "Miza Zilei".

"La iarnă, Europa s-ar putea trezi că apără Ucraina cu mâinile goale. Și nu este o exagerare retorică, sunt cifre seci din surse occidentale care spun exact acest lucru. Politico scrie, iar noi vă spunem pe scurt. Ucraina a primit în prima jumătate a acestui an doar o treime din câte rachete antiaeriene primea în tot 2025. O treime!

Și asta din ce Rusia lovește tot mai des rețeaua energetică ucraineană chiar înainte de sezonul rece, când loviturile acestea dor cel mai tare. Uitați-vă la o singură lună, la luna iulie. Din 195 de rachete balistice trimise de ruși, ucrainenii au reușit să oprească doar 29 dintre ele. Restul fie au ajuns la țintă, fie au ratat-o din întâmplare, nu pentru că cineva le-a doborât. Și de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că America însăși a rămas fără muniție. Stocul strategic american a scăzut de la peste 2.300 de interceptoare la sub 800, în bună parte pentru că Washingtonul a trebuit să susțină Israelul în războiul cu Iranul. Este o alegere pe care administrația Trump a făcut-o conștient," a explicat Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiuniii Miza Zilei.

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