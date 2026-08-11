Europa rămâne fără rachete Patriot pe care să le livreze Ucrainei. Analiză de Ana Maria Păcuraru

Liderii europeni se luptă în acest moment să rezolve criza acută de rachete Patriot pentru Ucraina. Administrația de la Kiev a primit, în prima jumătate a acestui an, doar o treime din volumul de rachete antiaeriene livrate în 2025. Mai multe informații aflăm de la Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii "Miza Zilei".

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