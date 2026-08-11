Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Europa rămâne fără rachete Patriot pe care să le livreze Ucrainei. Analiză de Ana Maria Păcuraru
Liderii europeni se luptă în acest moment să rezolve criza acută de rachete Patriot pentru Ucraina. Administrația de la Kiev a primit, în prima jumătate a acestui an, doar o treime din volumul de rachete antiaeriene livrate în 2025. Mai multe informații aflăm de la Ana Maria Păcuraru, realizatoarea emisiunii "Miza Zilei".
Citește și
- 19:31Un nou val de migranți se pregătește pentru Ceuta și Melilla. Marocul își mobilizează forțele de securitate
- 19:12Guvernul ungar îl acuză pe Viktor Orban de milioane cheltuite pe rețelele sociale. A fost depusă plângere penală
- 18:38România, în atenția Comisiei Europene pe fondul crizei energetice. Ce a transmis Bruxelles-ul după reuniunea de urgență
- 18:20Alertă de caniculă extremă în Franța. Miercuri, temperaturile vor depăși frecvent 40 de grade Celsius
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News