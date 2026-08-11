O fetiță de 4 ani a căzut de la etajul 5 și a fost salvată de vecini cu o pătură, în timp ce mama dormea beată

O fetiță de patru ani a fost salvată miraculos de vecini după ce a căzut de la etajul al cincilea al unui bloc, în timp ce mama ei dormea în casă, având o alcoolemie de 0,7 la mie.
O fetiță de doar patru ani a scăpat ca prin minune dintr-un accident extrem de grav în orașul Łomża, din nord-estul Poloniei. Copila a căzut de la balconul unui apartament situat la etajul al cincilea, însă viața i-a fost salvată de reacția incredibil de rapidă a mai multor vecini care au prins-o într-o pătură întinsă sub bloc.
Mobilizare contracronometre
Echipajele de urgență au fost alertate duminică după-amiază, după ce trecătorii au observat fetița atârnând periculos de balustrada balconului, îmbrăcată doar într-o cămașă. Imaginile de pe camerele de supraveghere arată cum trei bărbați s-au poziționat rapid sub balcon și au întins o pătură, reușind să amortizeze prăbușirea copilului exact în momentul în care acesta s-a desprins și a căzut în gol.
Dariusz Płoński, unul dintre bărbații implicați în salvare, a descris pentru postul Radio Białystok momentele dramatice ale intervenției:
„Când am ieșit din clădire, am auzit oamenii țipând. M-am uitat în sus și am văzut copilul, care era aproape dezbrăcat și se deplasa dintr-o parte în alta a balustradei. A fost o chestiune de câteva secunde. Când m-am uitat din nou și am văzut că fetița se mutase, abia am avut timp să ne repoziționăm astfel încât să cadă pe pătură.”
Datorită intervenției eroice a vecinilor, impactul direct cu asfaltul a fost evitat. Preluată imediat de echipajele medicale și transportată la spital, fetița a scăpat doar cu răni și contuzii ușoare, medicii confirmând că viața nu îi este pusă în pericol.
Mama dormea în casă cu o alcoolemie de 0,7 la mie
Ancheta desfășurată de polițiști a scos la iveală detalii revoltătoare. În momentul în care fetița se afla la un pas de moarte pe balcon, mama ei se afla în locuință și dormea. Testele ulterioare au arătat că femeia avea o alcoolemie de 0,7 la mie, în timp ce tatăl copilului era plecat la muncă în străinătate.
Purtătoarea de cuvânt a poliției locale, Karolina Wojciekian, a laudat reacția cetățenilor care au prevenit o adevărată tragedie și a confirmat că cercetările sunt în plină desfășurare. În funcție de concluziile anchetei, mama fetiței riscă să fie trimisă în judecată pentru punerea în pericol a vieții copilului, fapta fiind pedepsită cu până la cinci ani de închisoare.