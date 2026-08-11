O fetiță de 4 ani a căzut de la etajul 5 și a fost salvată de vecini cu o pătură, în timp ce mama dormea beată

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 aug. 2026, 16:09

O fetiță de patru ani a fost salvată miraculos de vecini după ce a căzut de la etajul al cincilea al unui bloc, în timp ce mama ei dormea în casă, având o alcoolemie de 0,7 la mie.

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