Bulgaria a umplut țara de baterii de stocare, în timp ce România cumpără energie din import. Cum s-a ajuns aici

Publicat 11 aug. 2026, 16:48 Actualizat 11 aug. 2026, 18:08 Sursă Novinite

În timp ce România a ajuns să se bazeze tot mai mult pe electricitatea cumpărată din afara țării, Bulgaria a făcut o mișcare care îi permite să păstreze energia produsă atunci când există surplus și să o folosească ulterior, când cererea crește. Vecinii de la sud de Dunăre au accelerat puternic investițiile în baterii și în producția de energie solară, transformând stocarea într-o componentă importantă a sistemului energetic.

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