Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, condamnat la moarte în lipsă în Siria pentru crime împotriva umanității și crime de război
Bashar al-Assad
Publicat11 aug. 2026, 12:27
Actualizat11 aug. 2026, 12:36
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost condamnat marți la moarte în lipsă pentru crime împotriva umanității și crime de război. Aceeași sentință a fost pronunțată și împotriva fratelui său, Maher Assad. Hotărârea vizează crimele comise în timpul celor 14 ani de guvernare a regimului Assad. Fostul lider sirian se află la Moscova, unde a fugit în decembrie 2024, după prăbușirea guvernului său.
Citește și
- 14:05Militarii ucraineni de pe front se revoltă. Declarații halucinante: „Bem propria urină și așteptăm provizii”
- 13:22Centrala Nucleară Kozlodui din Bulgaria, în pericol de oprire din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării
- 12:19Incident șocant în Finlanda: un politist a forțat un adolescent de 15 ani să ajungă în șanț. Anchetă uriașă VIDEO
- 11:54Eșec uriaș! Racheta chineză Long March 7A a explodat la 85 de secunde după lansare: s-a transformat într-o minge de foc VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News