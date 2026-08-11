Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, condamnat la moarte în lipsă în Siria pentru crime împotriva umanității și crime de război

Publicat 11 aug. 2026, 12:27 Actualizat 11 aug. 2026, 12:36

Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost condamnat marți la moarte în lipsă pentru crime împotriva umanității și crime de război. Aceeași sentință a fost pronunțată și împotriva fratelui său, Maher Assad. Hotărârea vizează crimele comise în timpul celor 14 ani de guvernare a regimului Assad. Fostul lider sirian se află la Moscova, unde a fugit în decembrie 2024, după prăbușirea guvernului său.

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