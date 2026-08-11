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Fostul președinte sirian Bashar al-Assad, condamnat la moarte în lipsă în Siria pentru crime împotriva umanității și crime de război

Bashar al-Assad

Bashar al-Assad

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 12:27
Actualizat11 aug. 2026, 12:36

Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost condamnat marți la moarte în lipsă pentru crime împotriva umanității și crime de război. Aceeași sentință a fost pronunțată și împotriva fratelui său, Maher Assad. Hotărârea vizează crimele comise în timpul celor 14 ani de guvernare a regimului Assad. Fostul lider sirian se află la Moscova, unde a fugit în decembrie 2024, după prăbușirea guvernului său.

Vărul lui Assad, condamnat pentru represiunea din Daraa

Instanța l-a condamnat la moarte și pe Atef Najib, vărul matern al fostului președinte sirian. Spre deosebire de Bashar și Maher Assad, acesta se află în detenție în Siria. Atef Najib a fost găsit vinovat pentru rolul său în represiunea declanșată în 2011 în provincia Daraa, din sudul țării. În timpul acelor evenimente, mai mulți adolescenți au fost reținuți și torturați după ce au realizat graffiti-uri împotriva regimului, conform Skynews.com.

Evenimentele din Daraa au provocat o revoltă de amploare împotriva regimului condus de Bashar al-Assad. Protestele s-au transformat ulterior într-un război civil care a continuat până la căderea guvernului. În decembrie 2024, o ofensivă rapidă a forțelor antiregim a dus la prăbușirea conducerii de la Damasc. Bashar al-Assad a părăsit atunci capitala Siriei și a plecat în Rusia.

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