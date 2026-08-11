Atac asupra unui rezervor de benzină în Libia: 4,5 milioane de litri au luat foc. A fost declarată stare de urgență

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 10:49

Un rezervor important de benzină din orașul Zawiya, situat în vestul Libiei, a fost atacat de persoane necunoscute și a luat foc, înainte de a se prăbuși. În rezervor se aflau aproximativ 4,5 milioane de litri de benzină. Autoritățile au declarat stare de urgență și au cerut deschiderea unei anchete.

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