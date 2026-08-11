Atac asupra unui rezervor de benzină în Libia: 4,5 milioane de litri au luat foc. A fost declarată stare de urgență

Un rezervor important de benzină din orașul Zawiya, situat în vestul Libiei, a fost atacat de persoane necunoscute și a luat foc, înainte de a se prăbuși. În rezervor se aflau aproximativ 4,5 milioane de litri de benzină. Autoritățile au declarat stare de urgență și au cerut deschiderea unei anchete.
Potrivit Companiei Naționale de Petrol din Libia (NOC), rezervorul 402-T, aparținând Brega Oil Marketing și destinat stocării benzinei, a fost vizat direct luni seară. În urma atacului, rezervorul a fost cuprins de flăcări și s-a prăbușit complet.
NOC a avertizat că incidentul este deosebit de grav, având în vedere cantitatea mare de combustibil și riscul pe care incendiul l-a reprezentat pentru instalațiile petroliere din apropiere și pentru zonele învecinate.
Rezervorul se află în incinta celei de-a doua rafinării de petrol ca mărime din Libia, la Zawiya, instalație cu o capacitate de rafinare de 120.000 de barili pe zi. Echipele de pompieri și cele de protecție civilă au intervenit pentru stingerea incendiului și răcirea rezervoarelor din apropiere, în încercarea de a împiedica extinderea flăcărilor. Brega Oil Marketing a anunțat că a început evaluarea pagubelor. Deocamdată, nu există informații privind eventuale victime.
Atacuri în serie asupra unor obiective strategice
Incidentul de luni vine după alte două atacuri produse în ultimele zile în aceeași zonă. Sâmbătă, un rezervor de motorină din Zawiya a fost vizat, iar duminică a avut loc un atac asupra unei uzine de desalinizare a apei. Autorii atacurilor nu au fost identificați până în prezent.
NOC a declarat stare de urgență și a solicitat o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor și identificarea celor responsabili. Brega Oil Marketing a făcut, la rândul său, un apel către toate părțile implicate să înceteze orice ostilități și să evite instalațiile petroliere și depozitele de stocare.
Libia, în continuare divizată politic
Libia deține cele mai mari rezerve de petrol din Africa, însă țara se confruntă cu instabilitate politică și de securitate de la înlăturarea și moartea lui Muammar Gaddafi, în 2011.
În prezent, două executive își dispută puterea: guvernul condus de Abdul Hamid Dbeibah și administrația din est, controlată de mareșalul Khalifa Haftar și aliații săi. Dbeibah a anunțat că a avut luni o întâlnire cu responsabili din domeniul securității, inclusiv cu ministrul de Interne și lideri ai unor grupări armate din capitală. Premierul a cerut măsuri ferme împotriva oricărui act care amenință securitatea, infrastructura și instalațiile vitale ale țării.