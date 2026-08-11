Incident aviatic în regiunea Odesa: un MiG-29 ucrainean s-a prăbușit. Pilotul s-a catapultat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 09:39

Un avion de vânătoare MiG-29 al Forțelor Aeriene Ucrainene s-a prăbușit în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Odesa. Pilotul s-a catapultat cu succes și a fost transportat la spital, potrivit informațiilor transmise de armata ucraineană.

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