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Incident aviatic în regiunea Odesa: un MiG-29 ucrainean s-a prăbușit. Pilotul s-a catapultat

Avion MIG-29/Profimedia

Avion MIG-29/Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 09:39

Un avion de vânătoare MiG-29 al Forțelor Aeriene Ucrainene s-a prăbușit în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Odesa. Pilotul s-a catapultat cu succes și a fost transportat la spital, potrivit informațiilor transmise de armata ucraineană.

Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat că avionul participa la o misiune de distrugere a unor ținte aeriene inamice în regiunea Odesa. Potrivit datelor preliminare prezentate de autoritățile militare, în momentul lansării unei rachete aer-aer a apărut o situație neprevăzută. Aeronava a luat foc, iar pilotul a pierdut controlul asupra avionului, în ciuda încercării de a salva aparatul.

Pilotul a reușit să se catapulteze și a fost ulterior transportat la spital. Forțele Aeriene Ucrainene nu au oferit, deocamdată, alte detalii despre starea acestuia sau despre circumstanțele exacte ale incidentului.

Un incident similar a avut loc în noaptea de 27 iunie, când un alt avion de vânătoare ucrainean s-a prăbușit în timpul unei misiuni de luptă în regiunea Poltava.

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