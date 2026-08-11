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Avertisment pentru turiștii din Italia: traversarea neregulamentară poate aduce amenzi de până la 102 euro: „Nu toți șoferii opresc!”

Italia

Italia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 10:01

Ministerul britanic de Externe și-a actualizat pe 10 august recomandările pentru cetățenii care călătoresc în Italia. Turiștii sunt avertizați să traverseze numai prin locurile permise, atât pentru a evita amenzile, cât și pentru propria siguranță.

Pietonii care trec strada printr-un loc nepermis, deși se află la mai puțin de 100 de metri de o trecere, riscă să fie sancționați. Amenda pentru nerespectarea regulilor este cuprinsă între 26 și 102 euro.

Regulile sunt diferite de cele din Marea Britanie, unde traversarea străzii prin alte locuri este permisă. Autoritățile avertizează că traficul din Italia poate fi aglomerat, rapid și haotic, mai ales în marile orașe. „Șoferii nu opresc întotdeauna, chiar dacă sunt obligați”, se arată în recomandările adresate turiștilor. Chiar și atunci când pietonii au verde, mașinile pot primi permisiunea de a vira la dreapta peste trecere, motiv pentru care vizitatorii sunt îndemnați să se asigure înainte de a traversa.

Turiștii sunt sfătuiți să fie prudenți și în zonele slab iluminate sau necunoscute, inclusiv în pasajele rutiere subterane. Ieșirile de urgență din tunelurile pentru vehicule trebuie folosite numai în situații de urgență și nu pot servi drept trasee pietonale. Recomandările îi vizează și pe cei care folosesc taxiurile, aceștia fiind îndemnați să aleagă numai mașini autorizate oficial. Taxiurile trebuie să aibă un semn pe acoperiș, precum și numele și numărul companiei inscripționate pe lateral, iar comenzile pot fi făcute telefonic, prin aplicație sau din stațiile oficiale.

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