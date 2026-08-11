Avertisment pentru turiștii din Italia: traversarea neregulamentară poate aduce amenzi de până la 102 euro: „Nu toți șoferii opresc!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 10:01

Ministerul britanic de Externe și-a actualizat pe 10 august recomandările pentru cetățenii care călătoresc în Italia. Turiștii sunt avertizați să traverseze numai prin locurile permise, atât pentru a evita amenzile, cât și pentru propria siguranță.

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