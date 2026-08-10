NATO își reduce prezența dintr-un punct fierbinte al Europei. Orașul, divizat de conflicte fără sfârșit

Publicat 10 aug. 2026, 23:17 Actualizat 10 aug. 2026, 23:19 Sursă Agerpres

Misiunea militară a NATO din Kosovo (KFOR) a anunțat luni că își reduce prezența în două locuri sensibile din Kosovo pentru prima oară de la încheierea războiului dintre separatiștii kosovari și forțele sârbe la sfârșitul anilor 1990, relatează France Presse.

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