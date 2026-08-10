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Extern· 2 min citire
NATO își reduce prezența dintr-un punct fierbinte al Europei. Orașul, divizat de conflicte fără sfârșit
Foto: Profimedia
Publicat10 aug. 2026, 23:17
Actualizat10 aug. 2026, 23:19
SursăAgerpres
Misiunea militară a NATO din Kosovo (KFOR) a anunțat luni că își reduce prezența în două locuri sensibile din Kosovo pentru prima oară de la încheierea războiului dintre separatiștii kosovari și forțele sârbe la sfârșitul anilor 1990, relatează France Presse.
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