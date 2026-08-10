Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

NATO își reduce prezența dintr-un punct fierbinte al Europei. Orașul, divizat de conflicte fără sfârșit

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 23:17
Actualizat10 aug. 2026, 23:19
SursăAgerpres

Misiunea militară a NATO din Kosovo (KFOR) a anunțat luni că își reduce prezența în două locuri sensibile din Kosovo pentru prima oară de la încheierea războiului dintre separatiștii kosovari și forțele sârbe la sfârșitul anilor 1990, relatează France Presse.

Acestea sunt o celebră mănăstire ortodoxă sârbă și un pod din Mitrovica, oraș divizat între sârbi și albanezi.

KFOR, condus de NATO, a explicat într-un comunicat că 'a început integrarea membrilor poliției din Kosovo în dispozitivul de securitate al KFOR de la mănăstirea Visoki Decani'.

Totuși, această misiune militară internațională a subliniat că rămâne 'principalul actor în garantarea securității la Visoki Decani'.

Reducerea prezenței KFOR la Visoki Decani, o mănăstire din secolul al XIV-lea inclusă de Unesco în Patrimoniul Mondial, a fost decisă ca urmare a 'îmbunătățirii condițiilor de securitate'.

Locul, sacru pentru sârbi

Acest loc, sacru pentru minoritatea sârbă din Kosovo, care a fost vizat de mai multe ori de atacurile extremiștilor, rămâne sub supravegherea forțelor NATO de menținere a păcii 24 de ore din 24.

KFOR a comunicat că începe o 'tranziție progresivă în ceea ce privește prezența sa permanentă' pe un pod ce separă cartierele albaneze de cele ale etnicilor sârbi din Mitrovica.

Podul respectiv a fost scena mai multor confruntări încă din timpul războiului. Controlat de KFOR în ultimii 27 de ani, acest pod a devenit simbolul divizării etnice a orașului, aflat în centrul unui diferend pe care negocierile sub egida Uniunii Europene încearcă să-l reglementeze de peste zece ani.

Războiul care i-a opus în 1998 și 1999 pe separatiștii albanezi din Kosovo trupelor sârbe a făcut peste 13.000 de morți până la bombardamentele NATO împotriva Serbiei, care au pus capăt conflictului.

După retragerea forțelor sârbe în iunie 1999, o forță internațională de menținere a păcii a fost desfășurată pe teritoriul kosovar.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

natokosovounescomanastire

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe