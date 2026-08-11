Eșec uriaș! Racheta chineză Long March 7A a explodat la 85 de secunde după lansare: s-a transformat într-o minge de foc VIDEO

Publicat 11 aug. 2026, 11:54 Actualizat 11 aug. 2026, 11:56

Racheta chineză Long March 7A a explodat luni, la aproximativ 85 de secunde după decolarea de la baza spațială Wenchang, în timp ce transporta un satelit destinat furnizării de servicii de comunicații. Incidentul reprezintă un eșec rar pentru una dintre principalele rachete ale programului spațial chinez.

Distribuie articolul