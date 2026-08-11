Eșec uriaș! Racheta chineză Long March 7A a explodat la 85 de secunde după lansare: s-a transformat într-o minge de foc VIDEO

Racheta chineză Long March 7A a explodat luni, la aproximativ 85 de secunde după decolarea de la baza spațială Wenchang, în timp ce transporta un satelit destinat furnizării de servicii de comunicații. Incidentul reprezintă un eșec rar pentru una dintre principalele rachete ale programului spațial chinez.
Long March 7A a decolat luni seară de la baza spațială Wenchang, de pe insula Hainan. La aproximativ 85 de secunde după lansare, racheta s-a transformat într-o minge de foc și s-a dezintegrat în aer, potrivit imaginilor surprinse și distribuite online.
Agenția de presă de stat Xinhua a confirmat incidentul la aproximativ trei ore după lansare, precizând că racheta a înregistrat „o anomalie în timpul zborului”. Cauza incidentului este în curs de investigare.
Racheta transporta satelitul Zhongxing-4B, cunoscut și sub numele ChinaSat-4B, destinat furnizării de servicii de radio, televiziune și comunicații utilizatorilor din întreaga lume.
Eșec rar pentru Long March 7A
Misiunea de luni trebuia să fie cea de-a 18-a lansare a rachetei Long March 7A. Modelul a mai înregistrat un singur eșec, la zborul inaugural din 2020, în timp ce lansarea din martie 2021 s-a încheiat cu succes.
Incidentul are loc într-un moment în care China își intensifică eforturile pentru dezvoltarea programului său spațial și pentru creșterea capacităților de lansare, inclusiv în domeniul rachetelor reutilizabile.
Long March 7A este o rachetă cu trei trepte, care nu este proiectată pentru reutilizare. Are aproape 60 de metri lungime, patru propulsoare și poate transporta până la șapte tone de încărcătură pe orbita de transfer geostaționar.
O altă lansare, amânată după explozie
În urma incidentului, lansarea rachetei Zhuque-3, dezvoltată de compania privată chineză LandSpace și programată pentru marți la baza Jiuquan, a fost amânată, potrivit agenției Yicai.
Zhuque-3 este considerată una dintre principalele încercări ale Chinei de a dezvolta o rachetă reutilizabilă. În decembrie 2025, prima sa misiune s-a încheiat după ce prima treaptă a luat foc înainte de a se prăbuși în apropierea zonei de recuperare.
Luna trecută, China a reușit însă să recupereze prima treaptă a rachetei în cadrul unui test ulterior, după ce aceasta a revenit pe o platformă plutitoare la aproximativ șase minute de la separarea de treapta superioară.
Incidentul de la Wenchang a atras atenția și prin modul în care a fost reflectat în China. Explozia a fost menționată doar succint de presa de stat, în timp ce unele înregistrări publicate de utilizatori pe rețelele sociale chineze ar fi fost eliminate sau au devenit mai greu de găsit.