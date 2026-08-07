Telefonul-ceas de mână, ultima invenție în lumea gadgeturilor

Una dintre marile companii de tehnologie din lume lucrează la un concept hibrid revoluționar: un smartphone flexibil care se poate transforma într-un smartwatch prin simpla sa curbare în jurul încheieturii mâinii, conform unui brevet descoperit recent.
Un singur ecran pentru două roluri: Cum arată viziunea gadgetului hibrid al viitorului
Ideea de a reuni utilitatea unui smartphone cu accesibilitatea unui ceas inteligent prinde contur în laboratoarele de cercetare Motorola. Un brevet recent dezvăluie un dispozitiv flexibil capabil să se adapteze instantaneu la nevoile utilizatorului: purtat la încheietură ca o brățară digitală sau utilizat în format clasic atunci când este desfăcut.
De la telefon la smartwatch printr-o simplă pliere
Spre deosebire de modelele pliabile actuale din gama Razr, care își reduc dimensiunile doar pentru a fi depozitate mai ușor în buzunar, noul concept propune un format modular. Dispozitivul permite separarea sau rearanjarea secțiunilor sale flexibile pentru a trece rapid de la ecranul generos al unui telefon la o interfață compactă, fixată magnetic la mână.
În modul purtabil, utilizatorul beneficiază de acces rapid la notificări și funcții esențiale. Atunci când este nevoie de o suprafață extinsă pentru redactarea mesajelor, navigare sau consum de conținut media, aparatul se extinde într-un smartphone complet funcțional.
Provocări tehnice: Între promisiune și fezabilitate
Deși conceptul rezolvă principala limitare a smartwatch-urilor — dimensiunea redusă a afișajului —, transpunerea sa într-un produs de serie întâmpină obstacole inginerești majore:
Ergonomia și greutatea: Componentele necesare unui telefon (bateria, plăcile de bază, antenele) pot face dispozitivul prea voluminos și inconfortabil pentru a fi purtat zilnic la încheietură.
Rezistența în timp: Un panou flexibil supus la încercări mecanice repetate și compus din mai multe segmente articulate prezintă riscuri ridicate de uzură la nivelul balamalelor și al stratului protector.
Viitor comercial sau simplu brevet de protecție?
Înregistrarea acestui brevet nu garantează lansarea iminentă a unui produs pe piață. Producătorii din industria tehnologică brevetează frecvent concepte experimentale pentru a-și securiza proprietatea intelectuală asupra unor idei de design sau soluții constructive. Totuși, proiectul oferă o perspectivă clară asupra direcției în care ar putea evolua dispozitivele purtabile în anii următori.