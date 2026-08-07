Telefonul-ceas de mână, ultima invenție în lumea gadgeturilor

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 aug. 2026, 19:32

Una dintre marile companii de tehnologie din lume lucrează la un concept hibrid revoluționar: un smartphone flexibil care se poate transforma într-un smartwatch prin simpla sa curbare în jurul încheieturii mâinii, conform unui brevet descoperit recent.

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