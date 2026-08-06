Inteligența artificială a creat primele virusuri sintetice. Descoperirea îi îngrijorează pe experți

O echipă de cercetători din Statele Unite a realizat o premieră în domeniul biologiei sintetice, folosind inteligența artificială pentru a crea virusuri care nu există în natură.
Descoperirea ar putea deschide noi perspective în tratarea unor infecții, însă specialiștii avertizează că tehnologia ridică și probleme importante legate de siguranța biologică.
Rezultatele cercetării au fost publicate în revista Science și prezentate de Financial Times.
Cum au fost creați primii virusuri sintetici cu ajutorul inteligenței artificiale
Cercetătorii de la Universitatea Stanford au dezvoltat un model de inteligență artificială generativă, denumit Evo 2, capabil să proiecteze genomuri complet noi.
Cu ajutorul acestui sistem au fost creați și produși 16 bacteriofagi sintetici, virusuri care infectează bacteriile și care nu existau anterior în natură.
În cadrul experimentelor desfășurate într-un laborator securizat, noii fagi s-au dovedit mai eficienți în distrugerea bacteriei E. coli decât fagul natural ΦX174, al cărui genom a fost folosit ca punct de plecare pentru dezvoltarea modelului.
O posibilă armă împotriva bacteriilor rezistente la antibiotice
Bacteriofagii sunt virusuri utilizate în anumite tratamente pentru a elimina bacteriile care provoacă infecții, fiind considerați o posibilă alternativă la antibiotice.
„Studiul nostru este o demonstrație de principiu și arată, pentru prima dată, că inteligența artificială generativă poate crea genomuri complete și funcționale”, a declarat Brian Hie, coordonatorul proiectului. „Am ales fagii deoarece sunt virusuri mici, foarte bine studiate și au numeroase utilizări în biologia moleculară și în medicină”.
Potrivit cercetătorului, tehnologia ar putea fi folosită în viitor pentru proiectarea unor organisme mai complexe, pornind de la bacterii și ajungând, în timp, la forme de viață cu un nivel mai ridicat de complexitate.
Cercetătorii compară descoperirea cu primul zbor al fraților Wright
Importanța studiului a fost remarcată și de Adrian Woolfson, expert în genomică și director executiv al companiei de sinteză ADN Genyro.
Acesta a descris cercetarea drept „momentul fraților Wright al biologiei”, sugerând că descoperirea ar putea marca începutul unei noi etape în dezvoltarea biologiei sintetice.
Terapia cu bacteriofagi este utilizată de zeci de ani în Europa de Est, unde sunt selectați viruși capabili să atace bacteriile responsabile pentru infecțiile pacienților. În statele occidentale, metoda nu este încă răspândită pe scară largă, din cauza procedurilor complexe și a posibilității ca bacteriile să dezvolte rezistență inclusiv la bacteriofagi.
Descoperirea ridică și semne de întrebare
Pe lângă potențialul medical, studiul a stârnit și îngrijorări în rândul experților în securitate biologică.
Thomas Inglesby și Moritz Hanke, de la Centrul pentru Securitatea Sănătății al Universității Johns Hopkins, au avertizat într-un comentariu publicat în aceeași ediție a revistei Science că studiul „ridică întrebări urgente privind siguranța și securitatea biologică”.
Cei doi specialiști au apreciat măsurile de precauție adoptate de echipa de la Stanford, însă consideră că regulile existente nu sunt suficiente pentru a controla dezvoltarea rapidă a genomicii generative și utilizarea inteligenței artificiale în acest domeniu.