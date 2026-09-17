Cum arată robotul care face copii. 12.000 de euro pentru a purta o sarcină până la naștere

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 17 sept. 2026, 20:26

Un proiect prezentat drept una dintre cele mai spectaculoase inovații din domeniul reproducerii asistate a reapărut în atenția publică. O companie din Guangzhou, China, ar fi lucrat la un robot umanoid dotat cu un uter artificial, conceput pentru a susține dezvoltarea unui făt pe durata unei sarcini.

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