Cum arată robotul care face copii. 12.000 de euro pentru a purta o sarcină până la naștere

Un proiect prezentat drept una dintre cele mai spectaculoase inovații din domeniul reproducerii asistate a reapărut în atenția publică. O companie din Guangzhou, China, ar fi lucrat la un robot umanoid dotat cu un uter artificial, conceput pentru a susține dezvoltarea unui făt pe durata unei sarcini.
Potrivit informațiilor publicate în presa internațională, proiectul atribuit companiei Kaiwa Technology ar fi avut ca țintă un prototip în 2026, cu un preț estimat la aproximativ 100.000 de yuani, echivalentul a circa 12.000-14.000 de euro, în funcție de curs.
Ideea a generat rapid reacții în întreaga lume, deoarece ar presupune mutarea unei părți esențiale a procesului de gestație din corpul uman într-un sistem artificial.
Cum ar funcționa robotul cu uter artificial
Conform descrierilor apărute în presa care a relatat despre proiect, uterul artificial ar urma să fie amplasat în zona abdominală a robotului. În interior ar exista un mediu controlat, cu lichid amniotic sintetic, iar fătul ar primi substanțele nutritive necesare printr-un sistem de alimentare și monitorizare.
Fondatorul menționat în aceste relatări, Zhang Qifeng, ar fi susținut că tehnologia urmărește să reproducă procesele specifice unei sarcini și să permită dezvoltarea fătului până la naștere.
Un asemenea sistem ar necesita însă rezolvarea unor probleme medicale și biologice extrem de complexe, inclusiv implantarea embrionului, schimburile de gaze și nutrienți, controlul mediului fetal și nașterea.
Proiectul a fost prezentat ca o soluție pentru infertilitate
Potrivit informațiilor atribuite companiei, tehnologia ar putea fi destinată persoanelor care se confruntă cu probleme severe de fertilitate sau celor care nu doresc să treacă printr-o sarcină biologică.
Ideea a fost asociată și cu problema scăderii natalității, un subiect important în China. Promotorii proiectului au prezentat uterul artificial drept o posibilă alternativă tehnologică în domeniul reproducerii.
Prețul estimat de aproximativ 12.000 de euro a atras, la rândul său, atenția, fiind prezentat în unele relatări drept unul accesibil în comparație cu anumite proceduri de reproducere asistată.
Cât de real este, însă, robotul care poate duce o sarcină până la capăt
Aici apare una dintre cele mai importante precizări legate de această poveste.
Deși numeroase publicații au relatat despre proiect și despre lansarea unui prototip în 2026, verificări ulterioare au identificat probleme serioase privind afirmațiile inițiale. Live Science a relatat că nu a găsit dovezi online privind existența companiei Kaiwa Technology în forma descrisă în articolele virale și a contactat Nanyang Technological University în legătură cu presupusa afiliere a lui Zhang Qifeng. Universitatea a transmis că persoana respectivă nu a obținut un doctorat acolo și că nu a fost identificată o cercetare privind un astfel de robot.
O altă verificare a concluzionat că povestea robotului capabil să ducă o sarcină umană completă nu este susținută de dovezi privind existența unui prototip funcțional.
Uterul artificial există, dar tehnologia este încă experimentală
Conceptul de uter artificial nu trebuie confundat cu robotul prezentat în relatările virale. Cercetătorii studiază de mai mult timp sisteme capabile să ofere suport fetușilor extrem de prematuri, însă acestea sunt fundamental diferite de o tehnologie care ar putea prelua întreaga sarcină umană de la concepție până la naștere.
Experții citați de Live Science au subliniat că dezvoltarea unui sistem capabil să susțină o sarcină umană completă reprezintă o provocare științifică majoră și nu este o tehnologie disponibilă în prezent.