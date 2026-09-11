Un avocat a folosit ChatGPT într-un dosar de crimă, iar AI a inventat martori și mărturii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 sept. 2026, 23:02

Un avocat din Statele Unite a fost sancționat după ce a folosit ChatGPT pentru pregătirea unui apel într-un dosar de crimă, iar documentul ajuns ulterior în instanță conținea informații inventate de inteligența artificială. Printre acestea se aflau mărturii atribuite unor polițiști și declarații ale unor martori care, în realitate, nu existau.

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