Escrocherie nouă pe Instagram. Escrocii cer bani ca să nu-ți fie închis contul

O nouă metodă de șantaj îi vizează pe creatorii de conținut de pe Instagram. Escrocii depun reclamații false pentru încălcarea drepturilor de autor și cer apoi bani pentru a le retrage, în timp ce conturile victimelor riscă să fie suspendate.
Creatorii de conținut de pe Instagram sunt vizați de o metodă de șantaj care exploatează sistemul platformei pentru protejarea drepturilor de autor.
Potrivit BBC, escrocii depun reclamații nejustificate împotriva unor postări, iar apoi îi contactează pe utilizatorii vizați și le cer bani în schimbul retragerii sesizărilor. Reclamațiile repetate pot duce la suspendarea conturilor.
Creator cu peste 1,5 milioane de urmăritori, vizat de reclamații
Potrivit BBC, contul Lost in Time History are peste 1,5 milioane de urmăritori, iar creatorul său spune că a primit zeci de reclamații pe care le consideră false de la începutul anului 2026. Acesta susține că publică doar fotografii aflate în domeniul public sau pentru care are permisiunea titularilor drepturilor de autor.
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În unele cazuri, persoana care depunea reclamațiile îl contacta ulterior pe Telegram și îi cerea câteva sute de dolari în schimbul retragerii acestora.
Presa străină mai notează că creatorul Lost in Time History a declarat că a plătit 50 de dolari într-unul dintre cazuri pentru a-și recupera rapid contul. El a explicat că procedura de contestare prin Meta ar fi putut dura săptămâni, perioadă în care ar fi pierdut venituri importante.
Reclamațiile false au ajuns în fața Înaltei Curți din Delhi
Potrivit BBC, mai mulți creatori de conținut din India au sesizat Înalta Curte din Delhi, susținând că mecanismele Meta pentru protejarea drepturilor de autor sunt exploatate pentru șantaj.
În iulie 2026, Înalta Curte din Delhi a cerut Meta să furnizeze informații despre utilizatori și loguri IP care ar putea ajuta la identificarea unor persoane acuzate că au folosit reclamații false pentru șantaj. Într-un alt caz, judecătorii au cerut explicații Meta și autorităților indiene după ce au fost prezentate date privind aproximativ 40 de presupuse victime.
Meta susține că sistemele sale sunt concepute pentru a proteja utilizatorii împotriva unor astfel de abuzuri.
„Înțelegem că acest lucru poate fi frustrant pentru cei afectați, dar sistemele noastre sunt concepute pentru a proteja oamenii împotriva unor astfel de situații”, a transmis un purtător de cuvânt al companiei.
După verificarea cazurilor semnalate, Meta a restabilit conținutul afectat și a introdus protecții suplimentare pentru conturile vizate.