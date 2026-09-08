Escrocherie nouă pe Instagram. Escrocii cer bani ca să nu-ți fie închis contul

Publicat 8 sept. 2026, 11:50 Actualizat 8 sept. 2026, 11:55

O nouă metodă de șantaj îi vizează pe creatorii de conținut de pe Instagram. Escrocii depun reclamații false pentru încălcarea drepturilor de autor și cer apoi bani pentru a le retrage, în timp ce conturile victimelor riscă să fie suspendate.

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